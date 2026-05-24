На Кипре проходят парламентские выборы: что известно

В воскресенье, 24 мая, на Кипре проходят парламентские выборы, в ходе которых граждане выбирают новый состав Палаты представителей. По состоянию на середину дня явка превысила 32%, что заметно выше, чем на предыдущих выборах 2021 года.

Об этом сообщает общественный вещатель Кипра RIK.

По данным Генерального избирательного комиссара, по состоянию на 12:00 явка составила 32,3% зарегистрированных избирателей. Это на 6,3% больше, чем на аналогичное время во время выборов 2021 года (26%).

Президент Никос Христодулидис назвал выборы важными для всей страны и призвал граждан принять участие в голосовании, заявив, что «неявка не является вариантом». Он подчеркнул, что правительство готово сотрудничать с новым парламентом независимо от результата выборов.

Ожидается, что в ходе воскресных выборов будут избраны 56 депутатов Национальных собраний. За эти мандаты борются 753 кандидата от 19 партийных списков и 9 независимых кандидатов, что является рекордным количеством за всю историю Кипра.

Для прохождения в парламент политическим силам необходимо преодолеть избирательный барьер в 3,6% голосов. Согласно последним опросам общественного мнения, две ведущие политические силы – «Демократическое объединение» и AKEL – могут получить примерно по 20% поддержки каждая.

Избирательные участки открылись в 07:00 по местному времени и будут работать до 18:00. Первые результаты ожидаются примерно через полчаса после завершения голосования, а окончательные данные по распределению мандатов – около 21:30.

Следует отметить, что на Кипре президент совмещает функции главы государства и правительства и самостоятельно назначает министров. Поэтому парламентские выборы имеют важное значение также в контексте будущей президентской кампании 2028 года, поскольку влияют на формирование коалиций и политических раскладов.

Напомним, 20 апреля парламентские выборы прошли в Болгарии. Победу одержала партия «Прогрессивная Болгария», связанная с пророссийским экс-президентом Руменом Радевым, которая набрала 44,59% голосов и обеспечила себе единоличное большинство.

Также в конце апреля в секторе Газа впервые за 20 лет прошли местные выборы с момента установления контроля над ним ХАМАСом в 2007 году.

