Премьер Грузии прокомментировал свою встречу с Зеленским в Ереване

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Еревене заявил о готовности предпринять «все разумные шаги» для возобновления отношений с Киевом.
Заявление политика приводит портал Sova.
По словам Кобахидзе, между странами сохраняется длительная история партнерства, которая должна стать основой нормализации диалога.
«Эти вызовы накопились, но между нашими странами очень длинная история дружбы и отношений. Исходя из этого мы готовы сделать все, чтобы эти отношения максимально восстановились и чтобы это отразилось в отношениях между правительствами. С нашей стороны могут быть предприняты все разумные шаги», – подчеркнул он.
Глава грузинского правительства также подчеркнул, что Тбилиси выражает поддержку украинскому народу и добавил, что никогда не высказывался о Зеленском в негативном контексте.
«Я лично никогда не упоминал Зеленского в негативном контексте, и на это есть простая причина: он президент страны, которая сегодня находится в войне, и эта страна наш друг. Поэтому в отношении Зеленского я всегда тщательно подбирал слова», – подчеркнул он.
Напомним, 4 мая президент Зеленский впервые провел встречу с Кобахидзе. В ходе переговоров стороны обсудили двусторонние отношения между Киевом и Тбилиси, а также актуальные вопросы сотрудничества.
Стоит отметить, что в ноябре глава МИД Грузии Мака Бочоришвили заявляла, что путь интеграции Грузии в ЕС и получение статуса кандидата якобы сопровождались «негативным отношением Украины», в частности в 2022–2023 годах. На упреки Грузии тогда отреагировал глава МИД Андрей Сибига.
