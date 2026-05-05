Экс-руководитель госпредприятия «Укрэкоресурсы» пошел на соглашение

Высший антикоррупционный суд выделил в отдельное производство материалы по бывшему директору государственного предприятия «Укрекоресурсы» Дмитрию Радионову, поскольку он пошел на соглашение о признании виновности.

Такое решение 24 апреля принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как указывается, прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просил выделить в отдельное производство материалы в отношении Радионова, поскольку они достигли соглашения о признании виновности.

«Ходатайство прокурора – удовлетворить. Выделить в отдельное судебное производство материалы уголовного производства по обвинению (Радионову – ред.) в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП задержали бывшего директора ГП «Укрекоресурсы» Дмитрия Радионова. Детективы НАБУ установили, что в августе 2012 Радионов поручил объявить закупку 100 автоматов (фандоматов) по приему использованной тары модели МТ-500.

Эти фандоматы представляют собой сложные технологические устройства, способные принимать до 1000 полиэтиленовых бутылок и 800 алюминиевых банок. Их производит единственная американская компания RecycleTech. Однако вместо переговоров с этим производителем украинские предприниматели подыскали другую компанию в США, которая за 100 тысяч долларов (790 тыс. грн по курсу НБУ на момент закупки) продала им 100 фандоматов с приемной способностью 300 полиэтиленовых бутылок и/или 400 алюминиевых банок. Впоследствии, как установила экспертиза, фандоматы оказались непригодны для использования. В результате таких действий участники преступной схемы завладели средствами государственного предприятия в сумме 13,69 млн грн.

Для придания видимости законности проведенной закупки участники преступления инициировали изменение условий закупки, которые касались как технических требований к фандоматам, так и порядка расчетов (полная предоплата, изменение стоимости через якобы изменение курса гривны к доллару и т.п.). Для маскировки своих преступных действий они также привлекли посредника – компанию, зарегистрированную в Панаме. Позже двум фигурантам вручили новое подозрение – в мошенничестве и подлоге документов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.