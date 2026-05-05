В Воздушных силах ответили, почему ночью удалось сбить лишь одну баллистическую ракету рф

В ночь на 5 мая российские войска применили против Украины сразу 11 баллистических ракет. Атаки были направлены по четырем регионам, что существенно усложнило работу противовоздушной обороны.

Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, противник намеренно рассредоточил средства поражения, нанося удары по разным направлениям, в том числе с территории Воронежской и Ростовской областей рф. Такая тактика позволила оккупантам перегрузить систему ПВО, из-за чего удалось перехватить только одну ракету.

«К сожалению, есть попадания – в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Полтавской областях. Одну ракету удалось противовоздушной обороне перехватить, еще две ракеты, к счастью, не долетели до целей и сейчас происходят поисковые действия по их местонахождению», – сказал Игнат.

Он уточнил, что основными целями атаки стали объекты критической инфраструктуры. Кроме баллистики, российские войска также применили значительное количество беспилотников, что дополнительно затруднило отражение воздушного нападения.

Напомним, что российская армия в ночь на 5 мая атаковала Украину баллистическими ракетами «Искандер-М», а также 164 ударными БПЛА типа «Shahed». Силы ПВО успешно сбили одну ракету и большинство дронов.

Стоит отметить, что ночью 5 мая рф ударила беспилотниками по Запорожью, Днепру и Броварам в Киевской области, в результате чего пострадали гражданские.

