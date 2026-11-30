Консервативная Народная партия (PP) побеждает на досрочных парламентских выборах в Испании после подсчета более 90% голосов. Вместе с ультраправой партией Vox и союзниками она, предварительно, получает 187 мест в парламенте, что обеспечивает большинство для формирования правительства. Таким образом, после восьми лет в оппозиции консерваторы могут вернуться к власти.

Об этом пишет Euronews, а также свидетельствуют предварительные результаты, обнародованные Министерством внутренних дел Испании.

29 ноября 2026, 03:59 В Испании пройдут досрочные выборы: в правительство впервые за 50 лет могут войти ультраправые В Испании пройдут досрочные парламентские выборы. Консервативная Народная партия может сформировать коалицию с ультраправой Vox, которая впервые за 50 лет может войти в правительство.

По состоянию на 23:45 29 ноября было обработано 98,61% голосов. Народная партия во главе с Альберто Нуньесом Фейхоо получает 133 депутатских места, или 32,54% голосов. Это на четыре мандата меньше, чем по итогам предыдущих выборов в 2023 году.

В то же время ультраправая Vox значительно усилила свои позиции. Партия получает 52 места и 16,08% голосов, увеличив представительство в парламенте на 19 депутатов. Еще два мандата получает союзная консерваторам партия UPN в Наварре.

Таким образом, PP, Vox и их союзники будут иметь в общей сложности 187 мест в 350-местном парламенте. Для абсолютного большинства необходимо 176 голосов. Это позволит лидеру консерваторов Альберто Нуньесу Фейхоо претендовать на пост премьер-министра. В то же время пока неизвестно, войдет ли Vox непосредственно в состав правительства или будет поддерживать его извне.

Социалистическая партия действующего премьер-министра Педро Санчеса (PSOE) заняла второе место. Она получает 115 депутатских мест и 28,87% голосов – на шесть мандатов меньше, чем на предыдущих выборах.

Тем временем левый блок показал худшие результаты: Frente Amplio получает лишь 10 мест против 31 на предыдущих выборах, а партия Podemos вообще не проходит до парламента. В то же время каталонская ERC увеличивает представительство до 11 депутатов. Часть правых региональных партий, в частности Junts и Баскская националистическая партия, теряет места.

Явка на выборах составила 78,76%. Это самый высокий показатель с 1982 года.

Отмечается, что популистские и националистические силы усиливают позиции не только в Испании, но и в других странах Европы. В следующем году за переизбрание будет бороться премьер Италии Джорджа Мелони, а в Германии ультраправая «Альтернатива для Германии» уже длительное время лидирует в опросах.

Росту популярности таких партий способствует недовольство экономической ситуацией и традиционными политическими силами. Популисты используют эти настроения, обвиняя в проблемах мигрантов и состоятельных граждан.

В то же время партия не выступает за выход страны из ЕС, а стремится изменить его изнутри, в частности, ограничить бюрократию и влияние европейских институтов.

Для этого лидер Vox Сантьяго Абаскаль налаживает сотрудничество с правыми силами в Европе и Америке. В Европарламенте партия входит в группу «Патриоты за Европу» вместе с политсилами Марин Ле Пен, Герта Вилдерса и союзниками Джорджи Мелони.

По мнению политологов, усиление таких партий может увеличить их влияние на политику Евросоюза. Vox уже сотрудничала с Народной партией в нескольких региональных правительствах Испании и планирует использовать международные связи для продвижения своих идей на уровне ЕС.

Напомним, ранее сообщалось, что если Vox войдет в новое правительство, это станет первым случаем участия ультраправых в центральной власти Испании после завершения диктаторского режима Франко в 1970-х годах.

Как известно, на досрочных парламентских выборах в Испании явка избирателей превысила 68%, что является самым высоким показателем за всю историю всеобщих выборов с момента восстановления демократии.

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