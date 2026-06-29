Нацбанк выпустил памятную монету, посвященную сказке «Кирилл Кожемяка» – фото

Национальный банк Украины ввел в обращение новую памятную монету «Украинские народные сказки. Кирилл Кожемяка», посвященную одному из самых известных героев украинского фольклора.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

В НБУ отметили, что образ Кирилла Кожемяки символизирует силу духа, смелость и готовность защищать других, а сама сказка уже много поколений формирует представление о борьбе добра со злом.

Новая монета имеет номинал 5 гривен и изготовлена ​​из нейзильбера. На аверсе размещены три сюжетные композиции, иллюстрирующие ключевые эпизоды сказки: труд Кирилла Кожемяки, обращение детей за помощью и порабощение княжны змеем.

«На реверсе – сцена боя Кирилла Кожемяки со змеем, олицетворяющей противостояние человеческой силы, воли и справедливости разрушительному злу», – указали в НБУ.

Тираж составляет до 75 тысяч экземпляров в сувенирной упаковке. Приобрести памятную монету можно будет в ближайшее время в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ, а также у банков-дистрибьюторов.

Напомним, недавно регулятор ввел в обращение две новые памятные монеты: «Расстрелянное возрождение. Иван Падалка» и «Расстрелянное возрождение. Майк Йогансен», что продолжает серию, призванную сохранять память о деятелях украинской культуры.

А до этого Нацбанк презентовал серебряную монету-писанку к Пасхальным праздникам.

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