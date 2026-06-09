Возле украинской границы с Румынией обнаружили тело мужчины

Сотрудники Государственной пограничной службы Мукачевского пограничного отряда во время патрулирования вечером 8 июня обнаружили тело мужчины без признаков жизни в 3,5 километрах от государственной границы с Румынией.
Об этом сообщает Госпогранслужба в своем Телеграм-канале.
«Во время патрулирования украинско-румынского участка государственной границы пограничный наряд обнаружил тело неизвестного мужчины. Погибшего нашли в труднодоступной горной местности на расстоянии около 3,5 км от государственной границы», – говорится в сообщении ГПСУ.
На место происшествия пограничники вызвали сотрудников ГСЧС и полиции. Сейчас правоохранители устанавливают личность погибшего и обстоятельства его смерти.
В ГПСУ просят украинцев не подвергать себя опасности и самостоятельно не передвигаться по труднодоступным маршрутам приграничья.
«Горная местность, особенно при неблагоприятных погодных условиях, может представлять угрозу для жизни и здоровья», – напоминают пограничники.
Также они предупреждают, что пересечение государственной границы вне установленных пунктов пропуска является нарушением законодательства. А попытки незаконно пересечь границу через горную местность не только влекут за собой ответственность, но и могут иметь трагические последствия.
Ранее мы сообщали, что пограничники обнаружили в реке Тиса тела двух мужчин. Они, вероятно, пытались незаконно пересечь границу Украины, но утонули в водоеме.
Также стало известно, что в 2025 году количество мужчин призывного возраста, задержанных на украинско-белорусской границе, выросло почти вдвое по сравнению со всеми предыдущими годами открытой войны.
Кроме этого мы писали, что в Черновицкой области 33-летний житель Львовщины пытался на мотоцикле прорваться через пункт пропуска на границе с Румынией.
Тем временем ГБР разоблачило двух сержантов ТЦК, которые переправляли за границу мужчин мобилизационного возраста.
А спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что в последнее время уклонисты массово пытаются сбежать с территории Украины по реке Днестр на юго-западе страны.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAMсамое важное от «Слово и дело»