Угроза «Орешником» имеет конкретную цель: ISW объяснил логику Кремля

Угроза россии запустить по Украине ракету «Орешник» имеет конкретную логику Кремля. Аналитики считают, что москва пытается продемонстрировать силу после ряда имиджевых поражений.

Об этом сообщает Институт изучения войны.

4 июня 2026, 21:29 «Ударили по сараю»: путин высказался об обстреле Белой Церкви «Орешником» Путин заявил, что его армия сознательно ударила Орешником по Белой Церкви, чтобы оценить эффективность падения блоков ракеты.

По оценке ISW, россия в 2026 году столкнулась с рядом репутационных ударов. Украинские атаки по Санкт-Петербургу и другим российским городам показали, что путин не может надежно защитить территорию рф.

На этом фоне Кремль усилил дальнобойные удары по Украине. Возможный запуск «Орешника» аналитики рассматривают как часть той же логики – попытку показать силу там, где ее уже поставили под сомнение.

В ISW также связывают возможный пуск с Днем россии, который отмечают 12 июня. По мнению аналитиков, Кремль может использовать угрозу удара как демонстрацию военной мощи после празднования.

Во время встречи с военными путин говорил о технологическом прогрессе российской армии, в частности FPV-дронах, системах РЭБ и искусственном интеллекте. В то же время он признал, что продвижение на фронте происходит «не так быстро, как нам хотелось бы».

Напомним, враг применил «Орешник» в ночь на 24 мая. В результате атаки в Белой Церкви был поврежден гаражный кооператив и здания предприятия.

СМИ писали, что удар российской баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по Белой Церкви по своим последствиям можно сравнить с атакой 36 дронов «шахед» с усиленной боевой частью.

Также сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днем россии и заявил о приверженности Вашингтона мирному урегулированию войны.

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