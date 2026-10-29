Киев атаковали баллистикой: что известно о последствиях обстрела (дополнено)

В Киеве в результате российской ракетной атаки вечером 29 октября погиб один человек. В Дарницком районе возник пожар на складах, а в Днепровском районе обломки ракеты упали возле жилого комплекса, повредив здания и автомобили.

Об этом сообщили Киевская городская военная администрация и городской голова Виталий Кличко.

В Дарницком районе зафиксировали попадание в складские здания. Там возник пожар, на место направили экстренные службы.

В Днепровском районе обломки ракеты упали во дворе одного из жилых комплексов. В результате этого загорелись обломки. Кроме того, частично разрушено здание магазина, где также возник пожар. По данным Кличко, возгорание удалось локализовать.

По другим адресам в Днепровском районе взрывной волной выбило окна в жилых домах. Также повреждены автомобили, припаркованные во дворах.

По состоянию на 23:48 КГВА сообщила об одном погибшем человеке в результате российской атаки. Информация о других возможных жертвах и пострадавших уточняется.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что разведка получила информацию о подготовке россией новых баллистических ударов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.