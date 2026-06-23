До 17 000 грн: в Раде готовят законопроект об увеличении штрафов за превышение скорости

В Верховной Раде готовят законопроект, предусматривающий существенное усиление штрафов за превышение скорости. Документ разрабатывают совместно с министерством внутренних дел и Нацполицией.

Об этом сообщила народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк.

22 мая 2026, 14:26 Нарушение ПДД: что предлагает новая система баллов и какие штрафы для водителей действуют сейчас В Верховную Раду внесен законопроект, который предлагает лишать водительских прав за неоднократные нарушения ПДД. «Слово и дело» рассказывает о деталях инициативы и напоминает актуальные размеры штрафов для водителей.

В настоящее время водители платят 340 грн за превышение скорости более чем на 20 км/ч и 1700 грн за превышение более чем на 50 км/ч. Новая редакция документа предлагает увеличить штраф за превышение более чем на 20 км/ч до 680 грн.

Кроме того, предполагается установить отдельные санкции за более значительные нарушения. Так, за превышение скорости более чем на 40 км/ч штраф может составить 2040 грн, более 60 км/ч – 2720 грн, а свыше 80 км/ч – 3400 грн.

Особую ответственность хотят ввести для систематических нарушителей. В частности, если водитель пять и более раз за год превысит скорость, ему может грозить штраф в размере 17 тыс. грн.

Напомним, 8 июня в правительстве заявили, что готовят комплекс решений, направленных на снижение количества дорожно-транспортных происшествий и усиление дисциплины среди участников движения. Это стало реакцией на смертельное ДТП, произошедшее в Киеве 5 июня.

Как известно, тогда на перекрестке улиц Вадима Гетьмана и Ушинского в Киеве произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля Mercedes-Benz Павел Плешивцев двигался на большой скорости, не справился с управлением и выехал на пешеходную часть у входа в подземный переход. Жертвами аварии стали 4 человека.

8 июня водителю–виновнику смертельного ДТП в Киеве избрали меру пресечения. Его взяли под стражу без права внесения залога.

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