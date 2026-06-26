Украина и россия провели новый обмен пленными

В пятницу, 26 июня, Украина провела новый обмен военнопленными с россией. Домой вернулись 160 украинцев.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Как отмечается, домой удалось вернуть 160 украинских воинов. Среди них — военнослужащие Вооруженных сил Украины, Государственной специальной службы транспорта, нацгвардейцы и пограничники.

Освобождённые защищали Украину в Мариуполе и на «Азовстали», на Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском, Киевском, Черниговском и Сумском направлениях.

«Спасибо всей нашей команде, которая каждый день работает над возвращением наших людей. Особая благодарность всем нашим подразделениям, которые на передовой пополняют обменный фонд для Украины и своей смелостью обеспечивают нам возможность возвращать людей. Помним обо всех, кто в неволе. Проверяем по каждой фамилии. Всех должны вернуть – и военных, и гражданских», – добавил Зеленский.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными уточнили, что сегодня из российского плена были освобождены украинские воины, которые находились в неволе с 2022 года.

Среди освобождённых, в частности, 115 защитников Мариуполя. Кроме солдат и сержантов, домой удалось вернуть 58 офицеров. Самому молодому освобождённому Защитнику исполнилось 26 лет. Самому старшему – 66.

Напомним, предыдущий этап обмена пленными между Украиной и россией в формате «1000 на 1000» состоялся 5 июня. Тогда домой вернулись 185 украинских воинов.

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец отмечал, что задержка обмена военнопленными в формате «1000 на 1000» была связана исключительно с позицией российской стороны.

Стоит отметить, что Украина в рамках обменов вернула домой уже 9048 гражданских и военных.

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