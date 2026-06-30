ВАКС не выпустил за границу руководителя АМКУ и его жену

Политика
Читати українською
Суд не увидел оснований для предоставления разрешения на выезд за пределы Украины двум обвиняемым.
фото: АМКУ

Высший антикоррупционный суд отказался предоставить разрешение на выезд за границу главе Антимонопольного комитета Павлу Кириленко и его жене Алле. Специализированная антикоррупционная прокуратура обвиняет их в незаконном обогащении на 72,1 млн. грн., а также в недостоверном декларировании.

Такие решения 8 и 16 июня принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, антикоррупционный суд отказался арестовать Кириленко и отпустил его под 30,28 млн грн залога. На него также возложили следующие обязанности: прибывать по первому требованию; сообщать об изменении места жительства; не отлучаться из Киева без разрешения; воздерживаться от общения со свидетелями; сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет.

Позже с Кириленко сняли электронный браслет и разрешили свободно передвигаться по Украине. Защитник главы АМКУ и его супруги просили предоставить им разрешение для выезда за границу. Кириленко просился на заседание комитета по конкуренции Организации экономического сотрудничества и развития, а его жена – в отпуск.

«Отказать в удовлетворении ходатайства защитника обвиняемого (Павла Кириленко – ред.) о предоставлении разрешения на выезд за границу. Отказать в удовлетворении ходатайства защитника обвиняемой (Аллы Кириленко – ред.) о предоставлении разрешения на выезд за границу», – говорится в решениях.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении председателю АМКУ Павлу Кириленко. По версии следствия, в 2020–2023 годах Кириленко, занимая должность руководителя Донецкой областной государственной администрации, приобрел 21 объект недвижимого имущества и 1 люксовый автомобиль путем регистрации права собственности на родственников своей жены.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
НАБУ САП коррупция АМКУ Антимонопольный комитет Незаконное обогащение Павел Кириленко Высший антикоррупционный суд
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

ВАКС не выпустил за границу руководителя АМКУ и его жену
В Одессе задержали агента ФСБ, который передавал оккупантам локации Сил обороны
Энергосистему Украины безотлагательно сбалансируют: Шмыгаль озвучил 5 этапов
ЮНЕСКО и ЕС выделят 2 млн евро на сохранение документального наследия Украины
Обвиняемому экс-министру Сольскому снова продлили обязанности
Польша не будет передавать Украине МиГ-29: в Минобороны назвали причину
В Днепре выросло количество погибших в результате ракетного удара рф
Россия ночью выпустила по Украине более 150 дронов: ПВО сбила большинство целей
В Нигерии боевики напали на школу и похитили учеников во время экзаменов
В большинстве регионов рф введены ограничения на продажу топлива – Reuters
Больше новостей