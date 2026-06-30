ВАКС не выпустил за границу руководителя АМКУ и его жену

Высший антикоррупционный суд отказался предоставить разрешение на выезд за границу главе Антимонопольного комитета Павлу Кириленко и его жене Алле. Специализированная антикоррупционная прокуратура обвиняет их в незаконном обогащении на 72,1 млн. грн., а также в недостоверном декларировании.

Такие решения 8 и 16 июня принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, антикоррупционный суд отказался арестовать Кириленко и отпустил его под 30,28 млн грн залога. На него также возложили следующие обязанности: прибывать по первому требованию; сообщать об изменении места жительства; не отлучаться из Киева без разрешения; воздерживаться от общения со свидетелями; сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет.

Позже с Кириленко сняли электронный браслет и разрешили свободно передвигаться по Украине. Защитник главы АМКУ и его супруги просили предоставить им разрешение для выезда за границу. Кириленко просился на заседание комитета по конкуренции Организации экономического сотрудничества и развития, а его жена – в отпуск.

«Отказать в удовлетворении ходатайства защитника обвиняемого (Павла Кириленко – ред.) о предоставлении разрешения на выезд за границу. Отказать в удовлетворении ходатайства защитника обвиняемой (Аллы Кириленко – ред.) о предоставлении разрешения на выезд за границу», – говорится в решениях.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении председателю АМКУ Павлу Кириленко. По версии следствия, в 2020–2023 годах Кириленко, занимая должность руководителя Донецкой областной государственной администрации, приобрел 21 объект недвижимого имущества и 1 люксовый автомобиль путем регистрации права собственности на родственников своей жены.

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