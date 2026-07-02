В Киеве число погибших из-за массированного удара рф возросло до 20 человек

Число погибших в результате массированной комбинированной атаки на Киев ночью 2 июля увеличилось до 20 человек.

Об этом сообщает глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

«К сожалению, число жертв сегодняшней атаки возросло. По состоянию на данный момент известно о 20 погибших», – заявил руководитель КГВА.

При этом по состоянию на 12:00 сообщалось о по меньшей мере 87 травмированных. Из них 68 госпитализировали, еще 19 людям медпомощь оказали амбулаторно.

Также, по словам городского головы Виталия Кличко, госпитализировали с тяжелыми травмами 10-летнего мальчика, ребенка в настоящее время оперируют. Его родителей под завалами не нашли, с ребенком находится дедушка.

«Медики борются за жизнь каждого пострадавшего. К сожалению, есть люди, которых до сих пор не нашли», – рассказал мэр Киева.

Напомним, ночью 2 июля Киев оказался под массированной атакой сначала дронов, а затем баллистики и крылатых ракет. Всего в результате атаки зафиксированы повреждения и разрушения на более чем 30 локациях во всех районах Киева. Ранее сообщалось о 17 погибших и 86 раненых. Среди травмированных есть дети и подростки.

Власти столицы объявили 3 июля Днём траура в Киеве в память о погибших в самой массированной атаке оккупационной армии рф, произошедшей в ночь на 2 июля.

Также известно, что после обстрела в столице перекрыт ряд улиц и изменено движение общественного транспорта.

Тем временем в Воздушных силах сообщили, что в ночь на 2 июля Россия осуществила массированный комбинированный удар по территории Украины, применив 74 ракеты различных типов и почти 500 ударных беспилотников. Силам ПВО удалось обезвредить 524 воздушные цели.

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