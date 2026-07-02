В Киеве объявили День траура в память о жертвах самой массовой атаки рф

Столичные власти объявили 3 июля Днем траура в Киеве в память о погибших в результате самой массовой атаки оккупационной армии рф, которая произошла в ночь на 2 июля.

Об этом сообщил городской глава столицы Виталий Кличко в Телеграм-канале.

«Завтрашний день, 3 июля, в Киеве объявлен Днем траура. В память о жертвах самой массовой атаки врага на столицу», – отметил он.

2 июля 2026, 02:58 В Киеве в результате атаки рф повреждена подстанция скорой помощи: пострадали медики В результате комбинированной атаки рф на Киев в Шевченковском районе повреждены медицинское учреждение и здание подстанции экстренной медицинской помощи. Пострадали пятеро медиков и водителей, один парамедик находится в крайне тяжелом состоянии.

В столице завтра будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях города. Также рекомендовано приспустить государственные флаги на зданиях государственной и частной форм собственности.

В пятницу в Киеве запрещены любые развлекательные мероприятия.

Также Кличко добавил, что поисково-спасательная операция в поврежденном доме в Дарницком районе столицы все еще продолжается. Там ищут людей под завалами. Кроме этого, спецслужбы и коммунальщики продолжают работать в других районах города, где идет ликвидация последствий обстрела оккупантов.

Как известно, в городе зафиксированы повреждения более чем на 30 локациях, и преимущественно это обычные жилые дома. Также разрушения получили станция скорой помощи, научный институт, гостиница, предприятия. По состоянию на данный момент известно, что 13 человек погибли, более 85 – ранены.

Напомним, ночью 2 июля Киев оказался под массовой атакой сначала дронов, а затем баллистики и крылатых ракет. В общей сложности, в результате атаки зафиксированы повреждения и разрушения более чем на 30 локациях во всех районах Киева. По последним данным, 13 человек погибли и 86 травмированы. Среди раненых есть дети и подростки.

После обстрела в столице перекрыт ряд улиц и изменено движение общественного транспорта.

Тем временем в Воздушных Силах сообщили, что в ночь на 2 июля россия нанесла массовый комбинированный удар по территории Украины, применив 74 ракеты различных типов и почти 500 ударных беспилотников. Силам ПВО удалось обезвредить 524 воздушные цели.

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