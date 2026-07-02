На Киевщине в результате ночного удара пострадали семь человек

В ночь на 2 июля российские войска совершили массированную атаку на Киевскую область, применив дроны и ракеты различных типов. В результате обстрела ранения получили семь человек.

Об этом глава Киевской ОВА Николай Калашник сообщил в соцсетях.

Как отмечается, по состоянию на 11:00 есть повреждения в шести районах области. В частности, в Бучанском районе ранения получили пять человек – двое мужчин были госпитализированы с закрытыми черепно-мозговыми травмами, ожогами и рваными ранами. Еще трое пострадавших получили помощь на месте.

«В Бориспольском районе пострадали две женщины. Одной из них диагностирована острая реакция на стресс и многочисленные ссадины, другая получила сквозное ранение плеча. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь», – сказал Калашник.

В Бучанском районе повреждены частный дом, складские помещения, недострой и два автомобиля. В Броварском районе повреждены шесть частных домов, здание общежития и автомобиль.

В Бориспольском районе поврежден автосалон. В Обуховском и Фастовском районах повреждены частные домовладения. В Вышгородском районе поврежден легковой автомобиль.

Всего в области в результате атаки ночью 2 июля повреждено 17 объектов, среди которых девять частных домов, общежитие и четыре транспортных средства.

Напомним, ночью 2 июля Киев оказался под массированной атакой сначала дронов, а затем баллистики и крылатых ракет. Всего в результате атаки зафиксированы повреждения и разрушения на более чем 30 локациях во всех районах Киева. Известно о 17 погибших и 86 раненых. Среди травмированных есть дети и подростки.

Власти столицы объявили 3 июля Днём траура в Киеве в память о погибших в самой массированной атаке оккупационной армии РФ, произошедшей в ночь на 2 июля.

Также известно, что после обстрела в столице перекрыт ряд улиц и изменено движение общественного транспорта.

Тем временем в Воздушных силах сообщили, что в ночь на 2 июля Россия осуществила массированный комбинированный удар по территории Украины, применив 74 ракеты различных типов и почти 500 ударных беспилотников. Силам ПВО удалось обезвредить 524 воздушные цели.

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