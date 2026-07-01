Киев продолжают атаковать дронами: что известно о последствиях ударов

Национальная безопасность
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В ночь на 2 июля российские войска атаковали Киев ударными беспилотниками. В столице работает ПВО, зафиксировано падение обломков в Деснянском и Шевченковском районах, возникли пожары, в частности на крыше отеля.
Условное фото:t.me/dsns_telegram

В ночь на 2 июля военные рф в очередной раз атаковали ударными беспилотниками Киев. В нескольких районах столицы зафиксировали падение обломков и сообщают о пожаре.

Об этом информируют городской голова Виталий Кличко и начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

По словам Кличко, сначала над городом зафиксировали вражеские беспилотники, по которым работала ПВО.

Впоследствии стало известно о падении обломков в Деснянском районе – они упали возле частного дома, обошлось без пожара. Еще одно место падения обломков предварительно зафиксировали в Шевченковском районе на территории нежилого здания.

Позже в Шевченковском районе загорелась крыша трехэтажного нежилого здания. По информации Кличко, спасатели оперативно прибыли на место.

Около полуночи мэр сообщил еще об одном пожаре в центре столицы – загорелась крыша отеля. На месте работают спасатели.

Начальник КГВА Тимур Ткаченко отметил, что дроны атаковали Киев сразу с нескольких направлений и существует угроза многоволновой атаки. Он также подтвердил падение обломков в Деснянском и Шевченковском районах и сообщил, что информация о возможных пострадавших уточняется.

Тем временем в Воздушных силах ВСУ сообщают о новых дронах на Киев, часть из них – реактивные.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что у разведки есть информация о планах рф касательно массированного обстрела Украины в ближайшее время.

А в Киеве и области ранее на ночь закрыли все заправки одной из украинских сетей АЗС из-за угрозы обстрела.

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