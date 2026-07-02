Из-за массированной атаки есть обесточивания в Киеве и еще четырех регионах

Вследствие масштабной ракетно-дроновой атаки ночью и утром 2 июля в Украине зафиксированы новые отключения электроснабжения в Киеве, а также в Донецкой, Харьковской, Запорожской и Сумской областях.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

7 июня 2024, 17:20 Дефицит в энергосистеме: как экономно потреблять электроэнергию Украинцев систематически призывают экономно потреблять электроэнергию, как это делать – на инфографике.

В компании отмечают, что атака была направлена, в частности, на объекты энергетической инфраструктуры. Наиболее сложной остается ситуация в Сумской области, где без электроснабжения осталось наибольшее количество потребителей. В регионах, где позволяют условия безопасности, уже продолжаются аварийно-восстановительные работы, энергетики работают над максимально быстрым восстановлением электроснабжения.

Помимо последствий обстрелов, из-за сложных погодных условий (грозы и порывы ветра) на утро остаются обесточенными около 70 населённых пунктов в Закарпатской, Львовской, Черниговской и Киевской областях.

Украинцев призывают переносить использование мощных электроприборов на дневной период – с 10:00 до 16:00, когда эффективно работают солнечные электростанции.

В вечерние часы с 16:00 до 23:00 сохраняется необходимость в бережном потреблении электроэнергии, поскольку именно тогда нагрузка на энергосистему является наибольшей.

Напомним, в ночь на 2 июля россия нанесла массированный комбинированный удар по территории Украины, применив 74 ракеты различных типов и почти 500 ударных беспилотников.

В частности, основной удар пришелся на Киев. В целом в результате атаки зафиксированы повреждения и разрушения более чем на 30 локациях во всех районах столицы. На данный момент известно о 13 погибших и 86 пострадавших, среди которых – трое детей.

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