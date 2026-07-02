В Киеве снова возросло количество погибших в результате массированного удара рф

Количество жертв массированного российского удара по Киеву увеличилось до 25 человек. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

2 июля 2026, 17:41 Баллистика на Киев: главные выводы после очередной атаки россиян на столицу Союзники не могут обеспечить потребность Украины в боекомплекте для систем Patriot, и враг знает об этом.

«В Киеве спасатели изъяли из-под завалов тела 3 человека. Таким образом, общее количество погибших в результате ударов рф возросло до 25», – указано в сообщении.

В ГСЧС уточнили, что спасатели проводят поисковые операции в трех локациях в Дарницком районе столицы.

«Психологами ГСЧС оказана психологическая помощь 190 людям», – указано в сообщении.

Напомним, ночью 2 июля оккупанты массированно обстреляли Киев. Ранее сообщалось, что жертвами вражеского удара стали 23 человека, еще 100 гражданских получили ранения и травмы. В столице зафиксированы повреждения и разрушения на более чем 30 локациях. В частности, враг уничтожил склад Красного Креста.

Власти столицы объявили 3 июля Днём траура в Киеве в память о погибших в самой массированной атаке оккупационной армии рф.

Президент Владимир Зеленский уже пообещал, что российская федерация получит ответ за сегодняшний удар по Киеву.

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