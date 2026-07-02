Массированный удар по Киеву: количество погибших растет, пострадавших уже 100 человек

В Киеве продолжает расти число жертв в результате массированной российской атаки в ночь на 2 июля – известно уже о 22 погибших. При этом количество пострадавших возросло до 100 человек, среди которых есть маленькие дети.

Об этом сообщают начальник КГВА Тимур Ткаченко и пресс-служба Нацполиции.

2 июля 2026, 17:41 Баллистика на Киев: главные выводы после очередной атаки россиян на столицу Союзники не могут обеспечить потребность Украины в боекомплекте для систем Patriot, и враг знает об этом.

«К сожалению, число жертв сегодняшнего удара увеличилось. По состоянию на данный момент подтверждена гибель 22 человек», – заявил Ткаченко.

При этом, по информации правоохранителей, количество пострадавших в результате массированной атаки российских войск на Киев возросло до ста человек. Среди раненых – трое малолетних и один несовершеннолетний ребенок.

Столичная полиция сообщила, что только в Дарницком районе из-за вражеского удара погибли 11 граждан. Спасатели деблокировали тела двух женщин из разрушенного в результате атаки дома, на данный момент аварийно-спасательные работы продолжаются.

В то же время, президент Владимир Зеленский заявил, что после попадания из-под завалов девятиэтажного дома в Дарницком районе были спасены семнадцать человек.

«Из-за попадания одной российской ракеты было уничтожено 64 квартиры... По состоянию на данный момент известно о трех погибших», – написал Зеленский в соцсетях.

Напомним, ночью 2 июля Киев оказался под массированной атакой сначала дронов, а затем баллистики и крылатых ракет. Всего в результате атаки зафиксированы повреждения и разрушения на более чем 30 локациях во всех районах Киева.

Столичные власти объявили 3 июля Днем траура в Киеве в память о погибших в результате самой массовой атаки оккупационной армии рф, которая произошла в ночь на 2 июля.

Также как известно, киевское метро снова приняло рекордное количество людей во время ночной массированной атаки 2 июля.

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