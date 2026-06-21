Король Чарльз III станет первым британским монархом, обнародующим налоговую декларацию

Король Чарльз III планирует впервые в истории британской монархии опубликовать свою налоговую декларацию.

Об этом сообщают The Guardian и Радио Свобода со ссылкой на источник в Букингемском дворце.

16 июня 2026, 12:28 Не Трамп и не путин: 10 самых старых президентов и монархов мира Дональду Трампу исполнилось 80 лет, но он даже не входит в десятку самых старых глав государств. Подробнее о самых старых президентах и монархах мира – на инфографике от «Слово и дело».

«Решение сделать это принято по четкому желанию самого короля в рамках изменений, произошедших с момента его восхождения на престол», – заявляет источник.

Как отмечается, в четверг, 25 июня, 77-летний Чарльз обнародует свои финансовые данные в рамках инициативы королевского двора, направленной на повышение «прозрачности и доступности» информации о финансах монархии, опубликовав новый отчет по этому вопросу.

Также на следующей неделе будет опубликована полная информация о личных налоговых данных короля за финансовый 2024-2025 год вместе с другими финансовыми отчетами. Данные о налогах британского монарха за 2025-2026 годы будут обнародованы в следующем году после завершения аудита.

При этом, по британскому законодательству, монархи не должны платить налог на прибыль, налог на прирост капитала и налог на наследство. Однако с 1993 года они добровольно платят первые два вида налогов. В частности, налог на наследство после смерти королевы Елизаветы II британский монарх не платил по соглашению с правительством.

Известно, что Чарльз стал публиковать информацию о своих личных налогах еще в статусе наследника престола. Информация о них короля будет опубликована вместе с традиционным ежегодным отчетом о финансовой ситуации королевской семьи.

By данным СМИ, в текущем финансовом году размер государственного гранта, который финансирует расходы на официальные обязанности монарха и его родственников, вырос до 132,1 миллиона фунтов (примерно 175 миллионов долларов) – по сравнению с 86,3 миллиона фунтов в прошлом году. При этом ожидается, что в этом году размер гранта будет меньше.

Король также получает частные доходы от своих владений, в частности, герцогства Ланкастерского, размер дохода которого в 2024–2025 году составил 26,8 миллиона фунтов.

Напомним, в конце мыса британская радиостанция Radio Caroline извинилась после того, как из-за технической ошибки в эфире случайно прозвучало сообщение о смерти короля Чарльза III.

Как известно, в 2024 году у Чарльза ІІІ диагностировали рак, который обнаружили во время операции. После короткой паузы на лечение Король Великобритании вернулся к активной работе.

В частности, недавно он совершил визит в США, где с трибуны Конгресса призвал к усилению НАТО, непоколебимой поддержке Украины и укреплению союзнических отношений между США и Соединенным Королевством.

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