ВАКС наложил арест на активы экс-начальника Ровненской таможни

Высший антикоррупционный суд наложил арест на квартиру, жилой дом и автомобиль бывшего исполняющего обязанности начальника Ровненской таможни, начальника таможенного поста «Каменское» Юго-Восточной таможни Виталия Собчука.

Такое решение 8 июня принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Специализированная антикоррупционная прокуратура просит конфисковать активы экс-начальника Ровненской таможни Собчука. Речь идет о: жилом доме в престижном районе города Ровно площадью 192,2 кв. м и земельный участок площадью 0,0729 га, на котором расположен этот дом; 1/2 дома отдыха на берегу Хренницкого водохранилища Ровненской области площадью 168,7 кв. м и 1/2 земельного участка площадью 0,05 га; 394 950 грн дохода, полученного от продажи 1/2 дома отдыха и земли, на которой он расположен; квартиру в городе Ровно площадью 67,6 кв. м и автомобиль марки Volkswagen Toureg 2019 года выпуска. Часть этих активов оформлена на близких родственников чиновника, в частности, мать и тещу, однако именно он распоряжается ими. Минимальная стоимость указанного имущества составляет 10558900 грн.

«Заявление истца об обеспечении иска удовлетворить. Наложить арест (путем запрета распоряжения) на активы, являющиеся предметом спора, а именно: квартиру общей площадью 67,6 кв.м; жилой дом общей площадью 192,2 кв. м, и принадлежащий ему земельный участок площадью 0,0729 га и автомобиль марки Volkswagen Toureg 2019 года выпуска», – говорится в решении.

Напомним, прокурор САП подал иск к начальнику отдела по контролю за оборотом оружия Главного управления Национальной полиции Киева Юрию Неруху, в котором просил конфисковать автомобиль Volkswagen Touareg 2016 выпуска и квартиру в Киеве площадью почти 95 квадратных метра стоимостью 3,3 млн грн. По мнению прокурора, у жены полицейского не было законных доходов для приобретения этого имущества. На указанные активы наложен арест. Как известно, ВАКС признал необоснованными и конфисковал активы Неруха.

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