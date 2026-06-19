Убийцу одесского активиста Ганула приговорили к пожизненному заключению

Общество
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Суд в Одессе признал виновным военнослужащего из Киевской области в убийстве активиста Демьяна Ганула и назначил ему пожизненное лишение свободы.
Фото: Новини.LIVE

Приморский районный суд Одессы признал виновным военнослужащего из Киевской области в убийстве известного одесского активиста Демьяна Ганула и назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Об этом сообщили в полиции.

Суд рассматривал дело по трем статьям Уголовного кодекса Украины. Приговор вынесен на основании доказательств, собранных следователями Национальной полиции.

По данным следствия, злоумышленник получил заказ на убийство активиста. Он заранее спланировал действия: оформил ежегодный отпуск, прибыл в Одессу и арендовал две квартиры. Также, по материалам дела, незаконно приобрел огнестрельное оружие, боеприпасы и ручные гранаты, которые хранил во временных помещениях.

Правоохранители отмечают, что масштабное расследование, которое длилось несколько месяцев, позволило следователям и криминалистам полностью воссоздать обстоятельства преступления и установить причастность обвиняемого.

Напомним, активиста Демьяна Ганула застрелили в центре Одессы утром 14 марта прошлого года. Мужчина, подозреваемый в убийстве, был задержан. Им оказался 46-летний дезертир. Позже ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Сообщалось, что правоохранители рассматривали три основные версии убийства.

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