«Слово и дело» вошло в список самых качественных медиа первого полугодия-2026 по версии ИМИ

Онлайн-издание «Слово и дело» вошло в Белый список Института массовой информации по итогам первого полугодия 2026 года. Список объединяет самые качественные общенациональные украинские медиа, которые демонстрируют высокий уровень соблюдения журналистских стандартов.

Соответствующая информация была опубликована на сайте ИМИ.

В этот раз в Белый список попали 18 онлайн-изданий – на одно больше, чем в конце 2025 года. Среди них «Слово и дело», «Суспільне Новини», «Эспрессо», «Бабель», Радио Свобода, hromadske, «Украинская правда», NV, «Тексты», LB.ua, Укринформ, «Ґрати», Общественное радио, «Украинская неделя», ZN.UA, «Рубрика», «Новинарня» та Frontliner.

Как отметили в ИМИ, средний уровень соблюдения профессиональных стандартов среди вошедших в перечень медиа составляет около 96%.

Во время мониторинга в их новостных лентах не было обнаружено фейков, скрытой рекламы, языка вражды или сексизма, хотя в отдельных случаях фиксировались недостатки в маркировке рекламных материалов.

Белый список IMI формируется с 2019 года и обновляется два раза в год. Для его составления эксперты сначала отбирают 50 самых популярных общенациональных онлайн-медиа на основе данных SimilarWeb и предыдущих исследований. Далее издания проходят проверку на наличие фейков, черного пиара и другого вредоносного контента, после чего осуществляется глубинная оценка соблюдения журналистских стандартов, прозрачности редакционной политики и структуры собственности.

Стоит отметить, что «Слово и дело» уже не в первый раз получает такое отличие. Издание входило в список самых качественных украинских онлайн-медиа по версии ИМИ и в предыдущие периоды, в том числе по итогам второго полугодия-2025.

Ранее «Слово и дело» объявило о возобновлении регулярного мониторинга обещаний политиков и государственных деятелей. Так, с 16 апреля возобновился мониторинг обещаний народных депутатов Украины, глав областных и городских военных администраций в реальном времени.

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