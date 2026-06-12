САП в сентябре направит в суд дело экс-главы Хмельницкой МСЭК

Специализированная антикоррупционная прокуратура после 7 сентября направит в суд обвинительный акт в отношении бывшей главы Хмельницкой МСЭК, экс-депутатки Хмельницкого областного совета Татьяны Крупы о незаконном обогащении.

Именно до такой даты решением Высшего антикоррупционного суда от 8 июня сторона защиты ограничена в сроках ознакомления с материалами следствия, сообщает «Слово и дело».

«Ходатайство удовлетворить частично. Установить стороне защиты, срок до 7 сентября 2026 года включительно для ознакомления с материалами досудебного расследования в уголовном производстве, после истечения которого сторона защиты будет считаться реализовавшей свое право на доступ к ним», – говорится в решении.

Как известно, за Крупу внесли 20 млн грн залога и она вышла из-под стражи. Также на нее возложили следующие обязанности: не покидать пределы Хмельницкой и Тернопольской областей без разрешения следователя, прокурора или суда; сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства; сдать на хранение загранпаспорта.

Напомним, Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора разоблачили Крупу на незаконном обогащении. Во время обысков у нее обнаружили 6 млн долларов наличных денег, украшения и брендовые вещи. Руководитель Хмельницкой МСЭК пыталась избавиться от части денег, выбросив в окно две сумки с полмиллиона долларов.

В рамках досудебного расследования установлено, что в течение 2020-2024 годов при содействии мужа и сына глава МСЭК незаконно обогатилась на 160 млн грн. Часть незаконно полученных средств легализована из-за фиктивной продажи недвижимости. После чего при содействии мужчины средства были вывезены за границу и размещены на счетах в банках.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.