Помощь Украине на $400 млн: Рубио анонсировал решение в ближайшее время

Национальная безопасность
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Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что вскоре станет известно о судьбе 400 млн долларов помощи Украине, которую Пентагон задерживал в течение нескольких месяцев, несмотря на одобрение Конгрессом США.
фото: Getty Images

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что в ближайшее время могут появиться новости относительно выделения Украине 400 миллионов долларов помощи, которая была задержана в течение нескольких месяцев.

Об этом он сообщил во время заседания подкомитета Сената США, передает Reuters.

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По словам Рубио, речь идет о пакете помощи, который ранее уже был одобрен Конгрессом США, однако его реализацию задерживало Министерство обороны США.

«Довольно скоро» станет известно о дальнейшей судьбе этих средств, отметил госсекретарь, не уточнив деталей относительно сроков или конкретного механизма предоставления помощи.

Заявление прозвучало на фоне дискуссий в Вашингтоне относительно дальнейшей поддержки Украины и пересмотра отдельных программ финансирования, которые были согласованы еще предыдущими решениями Конгресса.

Сейчас администрация президента США продолжает обсуждение военной и финансовой поддержки Украины, тогда как Пентагон и законодатели ищут механизмы для ускорения поставок и использования уже утвержденных средств.

Напомним, США разблокировали 400 млн долларов помощи для Украины, которые ранее были одобрены Конгрессом, но долгое время оставались задержанными из-за процедурных вопросов на уровне Пентагона.

Кроме того, Вашингтон согласовал возможную продажу Украине высокоточных авиационных боеприпасов Joint Direct Attack Munition – Extended Range (JDAM-ER) и сопутствующего оборудования на общую сумму 373,6 млн долларов.

В то же время в проекте федерального бюджету США на 2027 год не заложено отдельное финансирование программы Ukraine Security Assistance Initiative (USAI), через которую Украина получала военную помощь и вооружение от Соединенных Штатов.

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США Финансирование Помощь Марко Рубио
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