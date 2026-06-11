Украина на повестке дня: Кошта анонсировал новое заседание Европейского Совета

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Президент Евросовета Антониу Кошта пригласил лидеров стран ЕС на заседание Европейского совета 18–19 июня в Брюсселе. Среди главных вопросов повестки дня – поддержка Украины.
Специальное заседание Евросовета 6 мартаФото Forbes.ua

Президент Евросовета Антониу Кошта пригласил лидеров стран ЕС на заседание Европейского совета, которое состоится 18–19 июня в Брюсселе. Одной из ключевых тем встречи станет Украина, а также ситуация на Ближнем Востоке, а также новый многолетний бюджет ЕС на 2028–2034 годы.

Письмо-приглашение опубликовано на сайте Евросовета.

«Украина остается среди наших главных приоритетов, и мы начнем обсуждение с обращения президента Владимира Зеленского», – отметил Кошта.

Он подчеркнул, что Украина достигает новых успехов на поле боя, тогда как россия не способна выполнить свои военные и стратегические задачи.

«Все более безответственное и безрассудное поведение россии в отношении стран-членов ЕС является неприемлемым и свидетельствует о противоположном эффекте. Наш двойной подход – поддержка Украины и усиление давления на россию – дает результат. Наша встреча станет возможностью направить мощный сигнал единства», – отмечается в письме.

На заседании также планируется направить «мощный сигнал единства» и приветствовать открытие первого кластера переговорных глав по членству в ЕС для Украины и Молдовы.

Отдельное внимание во время заседания уделят безопасности и укреплению восточного фланга. По словам Кошты, недавние инциденты с российскими дронами в воздушном пространстве ЕС, в частности падение беспилотника со взрывчаткой на жилой дом в Румынии, подчеркивают острую необходимость усиления общей оборонной готовности и увеличения оборонных расходов.

Кроме того, лидеры рассмотрят последние события на Ближнем Востоке. В частности, речь пойдет о конфликте в Иране и его влиянии на цены на энергоносители, ситуации в секторе Газы, а также усилиях ЕС по поддержке прекращения огня в Ливане.

Напомним, 23 апреля Европейский Союз официально утвердил предоставление Украине кредита в размере 90 миллиардов евро. По словам президента Украины, этот пакет усилит украинскую армию, обеспечит большую устойчивость государства и позволит выполнять социальные обязательства перед гражданами.

Также сообщалось, что Европейский Союз близок к разблокированию 6,6 миллиарда евро для Украины из Европейского фонда мира, которые власти Венгрии во главе с Виктором Орбаном блокировали более двух лет.

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