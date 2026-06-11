Билл Гейтс рассказал о том, как Эпштейн пытался его шантажировать

Соучредитель Microsoft Билл Гейтс заявил, что финансист и осужденный сексуальный преступник Джеффри Эпштейн пытался использовать информацию о его внебрачных отношениях, чтобы заставить возобновить контакты после разрыва сотрудничества.

Об этом Гейтс сообщил во время закрытых слушаний в Комитете по надзору Палаты представителей США, пишет The New York Times.

6 марта 2026, 10:13 Минюст США обнародовал новые «файлы Эпштейна» с обвинениями против Трампа Министерство юстиции США обнародовало ранее отсутствовавшие документы ФБР по делу Джеффри Эпштейна, в которых появляются обвинения в адрес президента Дональда Трампа.

По словам миллиардера, после прекращения общения Эпштейн пытался оказывать на него давление, используя сведения о его личной жизни.

«Как теперь видно из обнародованных материалов, Эпштейн работал над тем, чтобы использовать информацию о моих изменах», – отметил Гейтс.

В то же время он подчеркнул, что никогда не был свидетелем преступной деятельности Эпштейна и не причастен к каким-либо противоправным действиям.

Гейтс также в очередной раз признал, что знакомство с Эпштейном было «серьезной ошибкой». По его словам, он недостаточно проверил прошлое финансиста, когда познакомился с ним в 2011 году, уже после того, как тот признал вину по делу о сексуальной эксплуатации несовершеннолетней.

По словам бизнесмена, встречи с Эпштейном были связаны преимущественно с обсуждением благотворительных проектов и возможного создания донорского фонда. Однако эта инициатива так и не была реализована, а к концу 2014 года их контакты фактически прекратились.

Скандал вокруг связей Гейтса с Эпштейном получил огласку после ареста финансиста в 2019 году. Впоследствии эти контакты стали одним из факторов репутационного кризиса для основателя Microsoft и привлекли внимание его благотворительного фонда.

Напомним, Билл Гейтс, который ранее был знаком с Эпштейном, появляется на фотографиях и в документах, так называемых «файлах Эпштейна», связанных с финансистом.

Как известно, «Файлы Эпштейна» – это масштабный массив судебных материалов и списков касательно американского финансиста, обвиняемого в организации международной сети сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и торговли людьми.

В связях с осужденным секс-преступником фигурировал ряд известных политиков и звезд, среди которых Дональд Трамп, Билл Гейтс, британский экс-принц Эндрю и иллюзионист Дэвид Копперфильд.

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