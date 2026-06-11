В НАБУ передали дело об убытках в «Укргаздобыче»

Бюро экономической безопасности передало в Национальное антикоррупционное бюро уголовное производство по подозрению директора ООО «Дриллинг Эдвайзер» Тимура Тургунова в нанесении 295 млн грн убытков АО «Укргаздобыча».

Об этом говорится в решении Высшего антикоррупционного суда от 29 мая, сообщает «Слово и дело».

Как известно, БЭБ и Служба безопасности Украины разоблачили масштабную коррупционную схему в АО «Укргаздобыча», по которой государству нанесен ущерб более чем на 295 млн грн. По версии следствия, подставные компании покупали необходимые для добычи газа материалы по реальным рыночным ценам. Далее эти товары многократно перепродавались фирмами друг другу. Фиктивные сделки искусственно завышали цену реагентов в 2-3 раза. В конце концов продукцию продали государственной компании через тендер по максимальной стоимости. Манипуляции с «фирмами-прокладками» нанесли АО «Укргаздобыча» ущерб более чем на 295 млн грн, что подтверждается судебно-экономической экспертизой.

Позже дело передали в НАБУ и Специализированную антикоррупционную прокуратуру. По этому делу взяли под стражу директора ООО «Дриллинг Эдвайзер» Тимура Тургунова и определили ему альтернативой 998 400 грн. Средства внесли и подозреваемый вышел из-под стражи. Он обязан: не отлучаться за пределы Киевской области с возможностью проезда в Полтавскую область без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства; воздерживаться от общения со свидетелями в уголовном производстве; сдать на хранение загранпаспорта. Прокурор САП просил продлить действие этих обязательств.

«Продлить подозреваемому (Тургунову – ред.) срок действия обязанностей, предусмотренных ч. 5 ст. 194 УПК Украины, до 3 июля 2026 года включительно», – говорится в решении.

Напомним, недавно НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти лицам в создании схемы завладения зерном АО «Государственная продовольственно‑зерновая корпорация Украины» на 776 млн грн. Среди подозреваемых — бывший глава правления ГПЗКУ.

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