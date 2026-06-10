Зарплаты полицейских вырастут почти вдвое: Рада приняла законопроект

Верховная Рада приняла закон, который осовременивает систему денежного обеспечения полицейских и устанавливает минимальный должностной оклад на уровне 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Об этом сообщила пресс-служба ВР.

21 мая 2026, 15:57 Как вырасли расходы на оплату труда правоохранителей за годы вторжения рф Больше всего за годы большой войны выросли расходы на оплату труда сотрудников Бюро экономической безопасности, Национальной полиции и СБУ. Подробнее – на инфографике.

Соответствующий законопроект №6506-1 во втором чтении поддержали 269 народных депутатов. Согласно закону, должностной оклад полицейских будет устанавливаться на уровне не менее 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. В 2026 году это 33 тысячи гривен. Для сравнения, ранее минимальный размер такого оклада составлял около 17 тысяч гривен.

Также предусмотрено обновление структуры выплат и системы надбавок, в частности за выслугу лет, специальное звание, условия службы, научную степень и другие составляющие.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что действующая система денежного обеспечения в значительной степени базируется на устаревших нормах. Базовые должностные оклады, установленные еще в 2015 году, фактически оставались неизменными и в отдельных случаях не превышали 2,5 тыс. грн, что не соответствует современным условиям службы и нагрузке.

Также подчеркивается, что отсутствие минимальных гарантий оплаты труда приводит к оттоку кадров из полиции, тогда как в других правоохранительных органах уже установлены более высокие базовые стандарты оплаты.

Напомним, недавно наши аналитики выяснили, как выросли расходы на оплату труда правоохранителей за годы вторжения рф. Как выяснилось, за пять лет больше всего выросли расходы на оплату труда сотрудников Бюро экономической безопасности, Национальной полиции и СБУ.

Также из инфографики «Слово и дело» можно узнать, какие автомобили задекларировали руководители областных управлений Нацполиции.

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