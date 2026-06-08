Каллас ответила, почему выступает против создания совместной армии Евросоюза

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас выступила против идеи создания объединенной армии Европы. Она считает, что реализация такой приведет к путанице в военной структуре.

Заявление Каллас прозвучало во время пресс-конференции после неформальной встречи министров обороны стран ЕС на Кипре.

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«Почему я это не поддерживаю? Потому что у каждой страны-члена есть своя армия. Из них 23 страны также являются членами НАТО. Если вы передаете эту армию в распоряжение НАТО, то вы не можете использовать ее где-нибудь еще. Создание параллельной армии также не является выходом», – сказала она.

Каллас добавила, что подобные изменения внесут путанице в управление военными подразделениями, а отдельным странам станет сложнее розбираться с тем, как действовать в кризисных ситуациях.

«Важно, чтобы все ясно понимали свои роли. У нас также есть группы реагирования на гибридные атаки, которые уже доказали свою эффективность, и их необходимо развивать в дальнейшем. Но создание альтернативной армии к действующим национальным вооруженным силам не является правильным решением», – добавила чиновница.

Напомним, что идею создания совместной европейской армии продвигает президент Владимир Зеленский. Так, на форуме в Давосе он выразил мнение, что Европа не должна возлагать все надежды на НАТО и что основой таких сил могла бы стать украинская армия.

Ранее СМИ сообщали, что европейские правительства всё больше обеспокоены тем, что российский диктатор владимир путин может рассматривать ближайшие год–два как потенциальное «окно возможностей» для давления на Запад и вероятного нападения на страны НАТО.

Также сообщалось, что десять стран Северной Европы договорились совместно разработать планы эвакуации гражданского населения на случай масштабного кризиса или военного конфликта в регионе. А Эстония, Латвия и Литва уже заключили между собой соглашение о действиях в случае массового перемещения населения из-за возможной военной угрозы.

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