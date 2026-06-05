В Украине запретили пророссийскую партию «Русь», активы передадут государству

Политика
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Восьмой апелляционный административный суд удовлетворил иск Минюста и запретил деятельность партии «Русь» в Украине. Все активы политической силы и её региональных отделений передадут в собственность государства.
Фото Мін'юст

Восьмой апелляционный административный суд по иску Министерства юстиции запретил деятельность политической партии «Русь» на территории страны. Все имущество, средства и другие активы партии и её региональных отделений передадут в собственность государства.

Об этом сообщили в Минюсте.

Основанием для обращения в суд стали материалы правоохранительных органов, в частности СБУ и Офиса Генерального прокурора. Они свидетельствовали, что деятельность партии была направлена на подрыв конституционного строя, государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также на угрозу национальной безопасности.

По данным, приведённым в иске, учредительные документы партии содержали пророссийские идеологические положения, а её руководство публично поддерживало вооружённую агрессию рф против Украины, отрицало украинскую государственность и одобряло оккупацию украинских территорий.

Также отмечается, что руководитель партии, по данным следствия, был агентом российского влияния и участвовал в подрывной деятельности против Украины во время Революции Достоинства.

После вступления решения в законную силу будет обеспечено прекращение деятельности партии и передача её активов государству.

Напомним, в июне 2024 года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции приостановило финансирование партии «Голос» из-за недостоверных данных в отчётах на сумму более 4,725 миллионов гривен.

Также ранее наши аналитики писали о том, сколько средств из бюджета выделялось на финансирование политических партий за последнее десятилетие.

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