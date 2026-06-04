В шести областях зафиксировали обесточивания после вражеских обстрелов

По состоянию на утро четверга, 4 июня, в результате российских атак на объекты энергетической инфраструктуры часть потребителей в шести областях остались без электроснабжения. Также во время обстрелов в Сумской области был ранен энергетик.

Об этом сообщают пресс-службы Укренерго и Минэнерго.

3 февраля 2026, 12:51 Как Украина импортировала электроэнергию во время вторжения рф На инфографике – как почти за четыре года большой войны Украина импортировала электроэнергию из соседних европейских стран.

«Враг продолжает атаковать гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины. В результате вражеских дроновых атак и артиллерийских обстрелов прифронтовых и приграничных с россией регионов – на утро есть новые обесточивания в Харьковской, Херсонской, Днепропетровской и Запорожской областях», – заявили энергетики.

Как отмечается, наиболее сложная ситуация зафиксирована в Сумской и Черниговской областях, где из-за поврежденного оборудования объем новых обесточиваний является наибольшим.

В настоящее время энергетики начали восстановительные работы везде, где позволяет ситуация с безопасностью.

При этом, по данным Минэнерго, сегодня утром в Сумской области российский дрон атаковал служебный автомобиль АО «Сумыоблэнерго», в результате чего был ранен работник предприятия. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

В Укренерго рассказали, что 4 июня потребление электроэнергии в Украине демонстрирует тенденцию к снижению. По данным компании, по состоянию на утро его уровень был на 2,8% ниже уровня предыдущего дня благодаря солнечной погоде в части центральных и западных областей.

Украинцев призывают к экономному использованию электроприборов с 18:00 до 22:00, избегая одновременного включения нескольких мощных приборов.

Напомним, недавно экс-глава Укрэнерго заявил, что Украина сможет пройти это лето без отключений света, однако есть два главных условия. Во-первых, россия не должна массово обстреливать объекты энергетики, а во-вторых, жара в 35 градусов не должна держаться неделями.

Также в феврале в Европе заявили, что готовят комплексный план действий для Украины, направленный на повышение устойчивости украинской энергосистемы.

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