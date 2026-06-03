Финляндия арестовала почти €4 млн российских активов по иску «Нафтогаза»

Национальная служба исполнения судебных решений Финляндии в этом году арестовала около 3,7 млн евро, принадлежащих российскому государству. Средства могут быть использованы для компенсации украинской энергетической компании за ущерб, причинённый россии.

Об этом сообщает Yle.

По данным финского вещателя, арест связан с требованиями украинской энергетической компании «Нафтогаз» и её дочерних структур в рамках компенсации убытков, причинённых войной россии против Украины.

Речь идёт примерно о 3,7 млн евро, которые происходят из уже не действующей программы трансграничного сотрудничества ЕС, в которой участвовали Финляндия и россия. Российская сторона внесла свою долю до начала полномасштабного вторжения в 2022 году, после чего программа была прекращена, а средства остались в Финляндии.

Финские власти отмечают, что арест является обеспечительной мерой, которая запрещает распоряжаться активами до окончательного решения об их дальнейшем использовании.

С 2024 года финские органы исполнения решений уже арестовали российские активы на сумму более 40 млн евро. Впервые после начала полномасштабной войны значительная часть изъятий касается именно денежных средств, а не недвижимости.

Напомним, в марте «Нафтогаз» окончательно выиграл судебный спор у российского газового монополиста «Газпрома» о выплате 1,4 млрд долларов долга за транзит газа.

Таким образом, суд МФЦА разрешил исполнение этого решения на территории Казахстана. Однако позже в Казахстане заявили, что страна не будет исполнять решение суда Международного финансового центра Астана (МФЦА).

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