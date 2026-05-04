Антикоррупционный суд отказался закрыть дело бизнесмена Альперина

Высший антикоррупционный суд отказался закрыть уголовное производство по обвинению одесского предпринимателя Вадима Альперина и других в злоупотреблениях таможне, а также создании бизнесменом преступной организации.

Такое решение 23 апреля принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Сторона защиты просила закрыть дело в связи с выявлением судом во время судебного производства обстоятельства истечения срока досудебного расследования после уведомления о подозрении.

«В удовлетворении ходатайств защитников о закрытии уголовного производства отказать», – говорится в решении.

Ранее Высший антикоррупционный суд назначил к рассмотрению дело Альперина о злоупотреблении таможней.

Напомним, по версии обвинения, Альперин создал и возглавил преступную организацию, которая занималась ввозом в Украину товаров по заниженной таможенной стоимости. Как установили в НАБУ, фирмы с орбиты Альперина импортировали товары по поддельным документам (инвойсам), которые производили в офисе одесского бизнесмена в бизнес-центре «Солнечный» в Одессе. В таможенных декларациях компании указывали заниженную стоимость товаров.

После этого таможенники отказывали в этих декларациях, поскольку стоимость была указана ложная. Позже таможенники с нарушениями корректировали стоимость ввозимых товаров, что становилось основанием для отмены таких действий фирмами через суд. В результате этих действий товары ввозили в Украину по заниженной таможенной стоимости, а фирмам возвращали финансовые гарантии, которые они перечисляли таможенникам для ввоза товара. По данным следствия, таможенники получали от 80 до 200 долларов за контейнер с тканями.

