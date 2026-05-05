ВАКС назначил к рассмотрению иск об активах экс-депутата из Николаевщины

Высший антикоррупционный суд назначил на 14 мая рассмотрение гражданского иска Специализированной антикоррупционной прокуратуры о конфискации автомобиля и квартиры, которые приобрела в собственность семья бывшего депутата Гороховского сельского совета Баштанского района Николаевской области Петра Кугляра.

Такое решение 28 апреля принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, прокурор САП подал иск о конфискации активов экс-депутата из Николаевской области Петра Кугляра. Речь идет о: автомобиль RENAULT DUSTER, приобретенный более чем за 1 млн грн и оформленный на экс-депутата; квартиру в г. Стрый на Львовщине стоимостью 4,4 млн грн, оформленную на жену. Анализ доходов и расходов политика и членов его семьи свидетельствует о невозможности приобретения этих активов за счет законных доходов.

«Закрыть подготовительное производство. Назначить дело к судебному разбирательству по существу на 14 мая 2026 года в 10:00 в зале судебных заседаний в помещении ВАКС. Определить дополнительные даты судебного заседания: 26 мая 2026 года в 16:00, 27 мая 2026 года в 16:00», – говорится в решении.

Напомним, САП подала иск о конфискации активов главы Млинова Дмитрия Левицкого и его супруги. Речь идет о доме в Ровно и земельном участке под ним площадью 0,0831 га по улице Князя Владимира; катер Sylvan Mirage Cruise 8524 LZ 2010 года постройки; еще один земельный участок в селе Мошков в Ровенской области площадью 0,25 га и специализированный грузовой автомобиль марки КМЗК Г6-ОТА-3.9, 2013 года выпуска. Общая стоимость активов – 5,8 млн грн.

