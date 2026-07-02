Италия ответила на слухи о сворачивании военной поддержки Украины

Правительство Италии опровергло информацию немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung о якобы нежелании Рима поддерживать долгосрочные военные обязательства перед Украиной. Власти страны заверили, что не меняли своей позиции относительно финансовой и военной помощи Киеву.

Об этом сообщает агентство Ansa.

30 июня 2026, 16:43 Какие страны и сколько систем ПВО передали Украине за годы большой войны С начала вторжения рф наибольшее количество систем ПВО для Украины передали США, Германия и Чехия. Подробнее – на инфографике «Слово и дело».

Ранее FAZ писало, что Италия якобы выступила против закрепления долгосрочных обязательств по поставкам оружия Украине на 2026–2027 годы, из-за чего под угрозой оказалось согласование одного из пунктов итоговой декларации саммита НАТО, который состоится 7–8 июля в Анкаре.

Впрочем, в правительстве Италии говорят, что эти утверждения не соответствуют действительности. Там подчеркнули, что Рим никогда не возражал против выделения Украине 70 млрд евро помощи.

По словам представителей правительства, на начальном этапе переговоров обсуждалась лишь целесообразность включения конкретной суммы в текст финальной декларации саммита. Этот вопрос был урегулирован еще несколько дней назад, так что никаких препятствий для принятия документа нет.

Отмечается, что Накануне саммита НАТО премьер-министр Италии Джорджа Мелони провела правительственное совещание, посвященное вопросам оборонных расходов и поддержки союзников.

Министр иностранных дел Антонио Таяни подтвердил, что Италия выполнит взятые на себя обязательства и планирует увеличить оборонные расходы до 2,8% ВВП.

Напомним, ранее СМИ писали, что Великобритания, Франция, Испания, Италия и Канада не поддержали инициативу Альянса, которая должна была обязать страны-члены выделять как минимум 0,25% своего ВВП на военную поддержку Украины.

Также сообщалось об отказе итальянских властей идти на сотрудничество с Киевом в вопросе возвращения десятков украинских детей. Речь идет о несовершеннолетних, которые в начале полномасштабного вторжения рф были временно эвакуированы в Неаполь.

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