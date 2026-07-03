В Киеве зафиксировали ухудшение качества воздуха: что известно

В Киеве утром 3 июля зафиксировали временное ухудшение качества атмосферного воздуха из-за жары, накопления приземного озона и последствий пожаров после российской атаки.
Об этом сообщили в КГГА.
В городской администрации объясняют, что повышение уровня озона вызвано аномально жаркой погодой, которая способствует его образованию в приземном слое атмосферы. В то же время последствия пожаров, вызванных вражеской атакой в ночь на 2 июля, в сочетании с температурной инверсией и отсутствием ветра привели к накоплению загрязняющих веществ в нижних слоях воздуха.
Специалисты отмечают, что это может негативно влиять на самочувствие людей, особенно тех, кто имеет заболевания органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, а также детей, пожилых людей и беременных.
До улучшения ситуации жителям столицы рекомендуют:
- закрыть окна;
- ограничить пребывание на улице;
- поддерживать водный баланс;
- при наличии – включить очистители воздуха на максимальный режим.
В КГГА напоминают, что индекс качества воздуха является динамичным и может быстро меняться в зависимости от метеоусловий и развития пожарной ситуации.
Следить за состоянием атмосферного воздуха и радиационным фоном в режиме реального времени можно по ссылке kyivcity.gov.ua и в приложении Киев Цифровой.
Напомним, ранее мы писали о том, что лишь семь стран мира соответствуют стандартам качества воздуха ВОЗ.
Также известно, что в прошлом году Верховная Рада восстановила обязательную систему мониторинга выбросов парниковых газов бизнесом. Многие из этих газов не только усиливают климатические изменения, но и напрямую ухудшают качество воздуха в городах.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAMсамое важное от «Слово и дело»