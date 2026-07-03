В Киеве зафиксировали ухудшение качества воздуха: что известно

В Киеве утром 3 июля зафиксировали временное ухудшение качества атмосферного воздуха из-за жары, накопления приземного озона и последствий пожаров после российской атаки.

Об этом сообщили в КГГА.

20 мая 2026, 18:06 Рейтинг загрязненности воздуха: лидируют Каменское, Днепр и Кривой Рог Во многих украинских городах в несколько раз превышена концентрация вредных веществ – формальдегида, фенола, диоксида азота и других. Какая ситуация с чистотой воздуха в Украине – показываем на карте.

В городской администрации объясняют, что повышение уровня озона вызвано аномально жаркой погодой, которая способствует его образованию в приземном слое атмосферы. В то же время последствия пожаров, вызванных вражеской атакой в ночь на 2 июля, в сочетании с температурной инверсией и отсутствием ветра привели к накоплению загрязняющих веществ в нижних слоях воздуха.

Специалисты отмечают, что это может негативно влиять на самочувствие людей, особенно тех, кто имеет заболевания органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, а также детей, пожилых людей и беременных.

До улучшения ситуации жителям столицы рекомендуют:

закрыть окна;

ограничить пребывание на улице;

поддерживать водный баланс;

при наличии – включить очистители воздуха на максимальный режим.

В КГГА напоминают, что индекс качества воздуха является динамичным и может быстро меняться в зависимости от метеоусловий и развития пожарной ситуации.

Следить за состоянием атмосферного воздуха и радиационным фоном в режиме реального времени можно по ссылке kyivcity.gov.ua и в приложении Киев Цифровой.

Напомним, ранее мы писали о том, что лишь семь стран мира соответствуют стандартам качества воздуха ВОЗ.

Также известно, что в прошлом году Верховная Рада восстановила обязательную систему мониторинга выбросов парниковых газов бизнесом. Многие из этих газов не только усиливают климатические изменения, но и напрямую ухудшают качество воздуха в городах.

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