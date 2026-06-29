Граждане Перу, которые ехали на заработки в рф, оказались в окопах в Украине – CNN

В Перу расследуют схему вербовки местных жителей в российскую армию. По словам родственников пропавших мужчин, им обещали работу в россии, однако после прибытия они оказывались на фронте в Украине.
Об этом сообщает CNN, чьи журналисты пообщались с семьями завербованных перуанцев.
По данным медиа, многие мужчины соглашались на предложения из-за сложного материального положения. Им обещали легальное трудоустройство, высокую зарплату и перспективу получения российского гражданства.
Один из перуанцев в конце января сообщил матери, что отправляется работать поваром. Впоследствии он прислал видео, на котором рыл окопы вместе с другими иностранцами на временно оккупированной россией территории Украины.
После этого мужчина сообщил, что командир наказывает его за «ненадлежащее поведение». Вскоре связь с ним полностью пропала.
«Я сказала ему: это ложь, ты будешь воевать на передовой. Но он просил меня не волноваться. С тех пор я больше ничего о нем не слышала», – рассказала его мать журналистам CNN.
CNN пообщался с двенадцатью семьями, которые уже несколько недель проводят акции у посольства рф в Лиме и здания Министерства иностранных дел Перу, требуя информации о своих родных.
Еще одна женщина, Роза, рассказала, что ее муж поехал в россию, рассчитывая работать охранником. Однако журналисты ознакомились с его перепиской с вербовщиком, которая свидетельствует, что мужчина подписал годовой контракт на службу в российской армии.
Последнее сообщение от него жена получила 26 марта. Муж написал, что его переводят, приказав взять оружие и личные вещи.
«Он сказал: Я вас всех очень люблю. Вы всегда будете в моем сердце. С тех пор связь с ним оборвалась», – рассказывает жена пропавшего мужчины.
Прокуратура Перу открыла расследование по факту вербовки граждан страны в российскую армию и квалифицирует эти действия как возможную торговлю людьми.
По официальным данным, правоохранители уже получили 36 заявлений о пропаже людей и их предполагаемом принудительном участии в войне россии против Украины.
Министерство иностранных дел Перу сообщило, что направило в россию по меньшей мере 247 официальных запросов относительно судьбы своих граждан.
В то же время адвокат семей завербованных Перси Салинас предполагает, что всего к российской армии могли привлечь около 800 граждан Перу.
Напомним, ранее сообщалось, что рф привлекает сеть посредников, которые под видом легального трудоустройства в гражданских сферах вербуют граждан стран Африки для участия в боевых действиях против Украины.
Кроме того, страна-агрессор масштабирует кампанию по привлечению иностранных граждан, в частности мигрантов, в ряды вооруженных сил рф. По данным ГУР, до конца 2026 года российское командование рассчитывает пополнить свои войска ориентировочно 20 тысячами таких наемников.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAMсамое важное от «Слово и дело»