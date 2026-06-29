Граждане Перу, которые ехали на заработки в рф, оказались в окопах в Украине – CNN

В Перу расследуют схему вербовки местных жителей в российскую армию. По словам родственников пропавших мужчин, им обещали работу в россии, однако после прибытия они оказывались на фронте в Украине.

Об этом сообщает CNN, чьи журналисты пообщались с семьями завербованных перуанцев.

23 июня 2026, 15:40 «Бусификация» в россии: почему людей начали хватать прямо на улицах Российские власти прибегают к мерам принудительной мобилизации. Больше всего сообщений о бусификации поступает из Пензенской области рф.

По данным медиа, многие мужчины соглашались на предложения из-за сложного материального положения. Им обещали легальное трудоустройство, высокую зарплату и перспективу получения российского гражданства.

Один из перуанцев в конце января сообщил матери, что отправляется работать поваром. Впоследствии он прислал видео, на котором рыл окопы вместе с другими иностранцами на временно оккупированной россией территории Украины.

После этого мужчина сообщил, что командир наказывает его за «ненадлежащее поведение». Вскоре связь с ним полностью пропала.

«Я сказала ему: это ложь, ты будешь воевать на передовой. Но он просил меня не волноваться. С тех пор я больше ничего о нем не слышала», – рассказала его мать журналистам CNN.

CNN пообщался с двенадцатью семьями, которые уже несколько недель проводят акции у посольства рф в Лиме и здания Министерства иностранных дел Перу, требуя информации о своих родных.

Еще одна женщина, Роза, рассказала, что ее муж поехал в россию, рассчитывая работать охранником. Однако журналисты ознакомились с его перепиской с вербовщиком, которая свидетельствует, что мужчина подписал годовой контракт на службу в российской армии.

Последнее сообщение от него жена получила 26 марта. Муж написал, что его переводят, приказав взять оружие и личные вещи.

«Он сказал: Я вас всех очень люблю. Вы всегда будете в моем сердце. С тех пор связь с ним оборвалась», – рассказывает жена пропавшего мужчины.

Прокуратура Перу открыла расследование по факту вербовки граждан страны в российскую армию и квалифицирует эти действия как возможную торговлю людьми.

По официальным данным, правоохранители уже получили 36 заявлений о пропаже людей и их предполагаемом принудительном участии в войне россии против Украины.

Министерство иностранных дел Перу сообщило, что направило в россию по меньшей мере 247 официальных запросов относительно судьбы своих граждан.

В то же время адвокат семей завербованных Перси Салинас предполагает, что всего к российской армии могли привлечь около 800 граждан Перу.

Напомним, ранее сообщалось, что рф привлекает сеть посредников, которые под видом легального трудоустройства в гражданских сферах вербуют граждан стран Африки для участия в боевых действиях против Украины.

Кроме того, страна-агрессор масштабирует кампанию по привлечению иностранных граждан, в частности мигрантов, в ряды вооруженных сил рф. По данным ГУР, до конца 2026 года российское командование рассчитывает пополнить свои войска ориентировочно 20 тысячами таких наемников.

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