ЮНЕСКО и ЕС выделят 2 млн евро на сохранение документального наследия Украины

Во время Конференции по вопросам восстановления Украины (URC2026) в Гданьске ЮНЕСКО объявила о запуске программы по защите и сохранению документального наследия Украины. Инициативу будут финансировать Европейский Союз и правительство Фландрии.

Об этом сообщило Министерство культуры Украины.

2 мая 2025, 14:01 Из-за вторжения рф повреждено 1450 объектов культурного наследия: данные по областям Из-за российской агрессии повреждено 1453 объекта культурного наследия в 18 областях Украины.

В рамках проекта ЕС направит 2 млн евро на расширение программы по сохранению документального наследия Украины, а также на создание цифрового и инклюзивного доступа к историческим материалам.

Программа является продолжением работы, начатой в 2025 году в рамках проекта по сохранению еврейского документального наследия Украины. Теперь она будет распространяться на документальное наследие всей страны, в частности материалы, связанные с национальными общинами.

Инициатива предусматривает поддержку архивов, библиотек и других учреждений памяти, в частности в прифронтовых регионах, развитие цифровизации и долгосрочного сохранения данных, а также обеспечение открытого доступа к документальному наследию.

Отдельным направлением станет защита исторической памяти и противодействие фальсификации истории.

«Восстановление Украины зависит от нашей способности защитить то, что делает нас нацией, и инвестировать в людей, которые будут формировать наше будущее», – заявила вице-премьер-министр по гуманитарной политике Украины – министр культуры Украины Татьяна Бережная.

Реализация проекта будет проходить в сотрудничестве с Министерством культуры Украины, Государственной архивной службой Украины и другими партнерами.

Напомним, в декабре комитет ЮНЕСКО по защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта добавил еще 19 украинских объектов культурного наследия в Международный список под усиленной защитой.

А в апреле Швеция выделила 1,3 миллиона долларов помощи Украине на сохранение культурного наследия. Деньги поступят через организацию ЮНЕСКО.

Как известно, с начала полномасштабного вторжения россии в Украине зафиксированы массовые разрушения объектов культурного и исторического наследия. Начиная с февраля 2022 года, в Украине было повреждено 1 707 объектов культурного наследия и 2 503 объекта культурной инфраструктуры. Еще 513 объектов полностью разрушены.

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