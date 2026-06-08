Выборы мэра городка в Германии едва не выиграл представитель неонацистской партии

В городе Ауэ-Бад-Шлема на востоке Германии кандидат от ультраправого политического объединения Штефан Гартунг проиграл во втором туре выборов мэра, но результат голосования вызвал резонанс.

Об этом пишет The New York Times.

18 декабря 2023, 18:20 Сколько мест в парламентах Европы занимают ультраправые партии На инфографике – сколько мест в парламентах стран Европы занимают ультраправые партии. Их популярность в этом году растет.

Кандидат, занявший второе место на выборах мэра в Ауэ-Бад-Шлема, представляет ультраправую партию, признанную спецслужбами Германии экстремистской и угрожающей Конституции. Сам Стефан Хартунг отрицает, что является неонацистом, хотя признает свое членство в другой, более крупной партии, которую Конституционный суд ФРГ признал «подобной национал-социализму.

По итогам второго тура Гартунг получил около 47% голосов и совсем немного уступил кандидату от консервативного лагеря Маркусу Гофману.

Несмотря на поражение, результаты ультраправого кандидата стали беспрецедентными для страны, где после Второй мировой войны существовало негласное табу на поддержку политических сил, связанных с неонацистской идеологией.

Эксперты отмечают, что такие результаты отражают более широкую тенденцию роста поддержки праворадикальных сил в Германии, особенно в восточных регионах, где избиратели чаще выражают недовольство миграционной политикой, экономической ситуацией и вниманием федеральных властей к местным проблемам.

Социологи также отмечают, что ультраправые кандидаты активно используют локальные страхи и социальные сети, чтобы усиливать поддержку.

Напомним, в прошлом году в Германии приостановили решение о признании «АдГ» правоэкстремистской партией

Между тем во время муниципальных выборов во Франции, ультраправые партии, которые имели значительное преимущество в опросах, не смогли совершить ожидаемого «прорыва».

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