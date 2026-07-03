Ракета попала между многоэтажками в Кривом Роге: семеро пострадавших

В ночь на 3 июля российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Под удар попал район плотной жилой застройки между многоквартирными домами.
Об этом сообщили начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа и глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
В результате атаки возник пожар, который спасателям удалось оперативно ликвидировать. Взрывной волной в окрестных домах выбило окна и повредило балконы. Из-за разрушения коммуникаций на месте временно перекрыли газо- и водоснабжение.
Сначала сообщалось о двух раненых. Позже Александр Вилкул уточнил, что количество пострадавших выросло до семи.
По его словам, три человека находятся в больнице. Их состояние медики оценивают как средней тяжести, угрозы жизни нет. Остальным пострадавшим помощь оказали на месте.
На месте удара развернули штаб помощи, где жители могут получить строительные материалы первой необходимости и подать заявления на получение материальной помощи от города.
Аварийно-спасательная операция продолжается. Специалисты продолжают обследовать поврежденные дома и ликвидировать последствия российской атаки.
Напомним, за прошедшие сутки рф совершила массированный комбинированный удар по территории Украины, применив 74 ракеты различных типов и почти 500 ударных беспилотников. Силам ПВО удалось обезвредить 524 воздушные цели.
Больше всего досталось Киеву, где по последним данным 27 погибших и 100 пострадавших.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ YOUTUBE КАНАЛи смотрите первыми новые видео от «Слово и дело»