Ракета попала между многоэтажками в Кривом Роге: семеро пострадавших

В ночь на 3 июля российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Под удар попал район плотной жилой застройки между многоквартирными домами.

Об этом сообщили начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа и глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

2 июля 2026, 10:09 «Цирконы», «Искандеры», «Калибры» и почти 500 дронов: в ВС рассказали детали ночной атаки В ночь на 2 июля россия выпустила по Украине 74 ракеты и почти 500 дронов. Основной удар пришёлся на Киев. 524 цели удалось обезвредить, однако есть попадания.

В результате атаки возник пожар, который спасателям удалось оперативно ликвидировать. Взрывной волной в окрестных домах выбило окна и повредило балконы. Из-за разрушения коммуникаций на месте временно перекрыли газо- и водоснабжение.

Сначала сообщалось о двух раненых. Позже Александр Вилкул уточнил, что количество пострадавших выросло до семи.

По его словам, три человека находятся в больнице. Их состояние медики оценивают как средней тяжести, угрозы жизни нет. Остальным пострадавшим помощь оказали на месте.

На месте удара развернули штаб помощи, где жители могут получить строительные материалы первой необходимости и подать заявления на получение материальной помощи от города.

Аварийно-спасательная операция продолжается. Специалисты продолжают обследовать поврежденные дома и ликвидировать последствия российской атаки.

Напомним, за прошедшие сутки рф совершила массированный комбинированный удар по территории Украины, применив 74 ракеты различных типов и почти 500 ударных беспилотников. Силам ПВО удалось обезвредить 524 воздушные цели.

Больше всего досталось Киеву, где по последним данным 27 погибших и 100 пострадавших.

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