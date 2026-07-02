В Сумах стремительно возросло число пострадавших в результате удара по школе, среди них есть дети

В Сумах до 11 человек возросло число пострадавших в результате российского удара по учебному заведению в четверг, 2 июля.

Об этом пресс-служба Сумского городского совета сообщает в Telegram.

Отмечается, что среди пострадавших в результате сегодняшнего авиаудара – по меньшей мере трое детей.

«По состоянию на данный момент в результате вражеской атаки на учебное заведение известно об 11 пострадавших. Среди них – трое детей. Все они проживают вблизи места попадания и находились неподалеку во время удара», – говорится в сообщении.

По данным ОВА, части пострадавших медицинскую помощь оказали на месте. 56-летняя женщина находится в больнице и проходит обследование. Другим пострадавшим помощь оказали амбулаторно.

Как известно, российские оккупационные войска сегодня, 2 июля, ударили управляемой авиабомбой по учебно-воспитательному комплексу в Сумах, где летом проводили занятия с детьми, и атаковали дроном АЗС, в результате чего пострадали пятеро гражданских.

Напомним, в Киеве продолжает расти число жертв в результате массированной российской атаки в ночь на 2 июля – известно уже о 22 погибших. При этому количество пострадавших возросло до 100 человек, среди которых есть маленькие дети.

Также российские оккупационные войска в четверг, 2 июля, попали по фитнес-центру и жилому дому в Запорожье, в результате чего пострадали по меньшей мере семь человек. Среди них есть дети.

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