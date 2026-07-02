Армия рф сбросила семь авиабомб на поселок в Донецкой области, есть жертва и раненые

Российские войска вечером в четверг, 2 июля, нанесли массированный авиаудар по поселку Александровка Донецкой области, сбросив семь авиабомб.

Об этом сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

В результате атаки погиб один человек, еще двое получили ранения. Кроме того, на территории поселка полностью разрушены три частных дома, повреждены 56 домов, две многоэтажки, пять административных зданий и магазин.

В настоящее время на месте обстрела работают спасатели, правоохранители и другие профильные службы. Власти продолжают обследовать территорию.

«Россияне в очередной раз целенаправленно бьют по гражданским, по жилью, по людям, которые просто остаются в своих домах. Это террор, за который враг будет обязательно отвечать», – подчеркнул Филашкин.

Напомним, ночью 2 июля оккупанты массированно обстреляли Киев. Жертвами вражеского удара стали 23 человека, еще 100 гражданских получили ранения и травмы. В столице зафиксированы повреждения и разрушения на более чем 30 локациях.

Власти столицы объявили 3 июля Днём траура в Киеве в память о погибших в самой массированной атаке оккупационной армии рф.

Президент Владимир Зеленский уже пообещал, что российская федерация получит ответ за сегодняшний удар по Киеву.

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