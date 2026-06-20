«Война закончилась бы за один день»: Трамп озвучил свою версию того, почему провалился блицкриг рф

Президент США Дональд Трамп поделился своей версией событий начала полномасштабного вторжения россии в Украину. Он утверждает, что ход войны мог быть другим, если бы не ошибочное решение российского военного командования.

Об этом Трамп рассказал в интервью журналисту Марку Капуто для Axios.

16 июня 2026, 17:13 Зеленский зовёт путина на разговор. Почему Киеву нужна встреча, которой боится Кремль Почему Киев продолжает добиваться личной встречи с путиным, несмотря на нежелание Кремля идти на прямой диалог? Какие возможности и риски несут такие переговоры для Украины, и способна ли одна встреча приблизить мир или стать новой политической ловушкой.

Американский президент считает, что в начале вторжения российская колонна танков двигалась в направлении Киева по основной трассе, и по его оценке могла бы добраться до украинской столицы за несколько часов.

Впрочем, по мнению Трампа, один из российских генералов якобы принял решение изменить маршрут и направить технику по полевым дорогам. Из-за этого, по версии президента США, танки застряли в грязи после сильных дождей.

«Они могли быть в Киеве за три-четыре часа, двигаясь по шоссе. Но вместо этого пошли через поля, и техника увязла в грязи, почти как в сибучих песках», – сказал Трамп.

Он добавил, что после этого украинские военные, по его словам, уничтожали российскую технику с помощью противотанковых ракетных комплексов Javelin, которые США предоставили Украине еще до начала полномасштабной войны.

Отдельно Трамп также упомянул вопрос исключения россии из формата «Большой восьмерки» (G8). Он предположил, что сохранение участия Москвы в этом формате могло бы уменьшить напряжение и, по его мнению, даже повлиять на решение рф начать войну против Украины.

Напомним, ранее премьер-министр Канады Марк Карни предположил, что президент США Дональд Трамп существенно изменил свою позицию относительно войны рф против Украины после первого дня саммита «Большой семерки» во Франции.

Как известно, недавно американский лидер заявил, что на данный момент завершение этой войны возможно без вмешательства Вашингтона.

В то же время Трамп продолжает утверждать якобы полномасштабное вторжение продолжается из-за политики его предшественника Джо Байдена и масштабной финансовой помощи Киеву. Перед этим он также выражал убеждение, что США вообще не должны были вмешиваться в украинский конфликт, и в очередной раз упрекнул Байдена за «унаследованную» войну, которой можно было бы избежать.

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