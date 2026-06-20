МОЗ обнародовало перечень пляжей в Украине, где вода безопасна для купания

Министерство здравоохранения Украины обнародовало обновленные результаты лабораторных исследований качества воды в пляжных зонах страны. Проверки проводились в период с 11 по 17 июня.

Об этом говорится на сайте ведомства.

1 июня 2026, 19:02 Старт купального сезона: сколько человек погибли на водоемах за 4 года Сколько человек погибли на воде во время купального сезона в 2022, 2023, 2024 и 2025 годах – на инфографике.

По данным Минздрава, из 106 проб воды пять не соответствовали санитарным нормам по микробиологическим показателям. Это составляет 4,7% от общего количества исследований. В целом большинство проверенных водоемов соответствуют требованиям безопасности, однако в части регионов купание временно не рекомендуется.

По состоянию на 18 июня безопасной для купания признана вода на ряде официальных пляжей в Киеве, области и других регионах Украины. В частности, в столице речь идет о пляжах «Венеция», «Радуга» («Веселка»), «Молодежный», «Детский», «Золотой», «Предмостная слободка», «Центральный», «Черторой», «Тельбин», а также «Радуга» («Райдуга»), «Троещина», «Галерный», «Остров Оболонь», «Вербный» и пляжи Пущи-Водицы.

В Киевской области безопасными определены отдельные городские пляжи Переяслава, в Белой Церкви и детский пляж «Чайка» в поселке Чайка. Аналогичные разрешенные зоны для купания определены в Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Ровненской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

В то же время в ряде регионов купание не рекомендуется из-за несоответствия воды санитарным нормам. В частности, речь идет об отдельных пляжах в Виннице, Коростене, Ровно и Хоросткове.

В Николаевской области купание запрещено решением областной военной администрации, а в Закарпатской, Одесской и Сумской областях официальные речные пляжи не зарегистрированы.

Также из-за военного положения в 2026 году рекреационные зоны не будут открывать в Донецкой, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях.

Полный перечень пляжей, где вода безопасна для купания, смотрите по ссылке.

Ранее сообщалось, что в 2026 году в Киеве официально не открывали купальный сезон. В то же время городские пляжи не закрывают – они остаются доступными для отдыха и прогулок.

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