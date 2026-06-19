Обвиняемому экс-замминистра энергетики в очередной раз продлили обязанности

Политика
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Коллегия судей в очередной раз поддержала просьбу прокурора САП о продлении обязательств обвиняемому экс-чиновнику.
фото: mev.gov.ua

Высший антикоррупционный суд продлил до 11 августа срок действия обязанностей, возложенных на бывшего заместителя министра энергетики Александра Хейла по делу о извлечении неправомерной выгоды.

Такое решение 11 июня принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, антикоррупционный суд продлил арест Хейло на два месяца, но уменьшил ему альтернативу в виде залога до 6 млн грн. Эти средства внесли и он вышел из под стражи. На обвиняемого возложили следующие обязанности: не отлучаться за пределы Украины без разрешения; воздерживаться от общения с другим подозреваемым, а также свидетелями; сдать на хранение загранпаспорта.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры еще раз просил продлить действие обязательств еще на два месяца.

«Продлить срок действия обязанностей, возложенных на обвиняемого (Хейла – ред.) определением Высшего антикоррупционного суда от 23.04.2026, на два месяца. Срок действия обязанностей установить до 11 августа 2026 года», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП задержали замминистра энергетики Александра Хейло и еще троих человек. По версии следствия, Хейло в сговоре с руководителем одного из государственных угольных предприятий и еще двумя лицами выразил просьбу руководителю другого угольного предприятия, которое находится в западном регионе, предоставить неправомерную выгоду в размере 500 тысяч долларов.

За это он пообещал обеспечить передачу на хранение с возможностью использования ценного оборудования для добычи угля из шахт государственного предприятия «Селидовуголь» в ГП «Волыньуголь». Речь шла фактически о спасении этого оборудования, поскольку оно находилось неподалеку от зоны боевых действий. Средства должны были передаваться по пяти частям по 100 тыс. дол. на каждой встрече. Они были задержаны после получения 300 тыс. дол.

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НАБУ САП коррупция Взятка Министерство энергетики Высший антикоррупционный суд Александр Хейло
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