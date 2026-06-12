Во Львове предлагают ограничить прокат электросамокатов для детей: что изменится

Во Львове планируют ввести новые правила пользования прокатными электросамокатами, в частности ограничить доступ для детей до 16 лет, ввести обязательную верификацию возраста и усилить требования безопасности.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

6 июня 2025, 12:17 Количество правонарушений со стороны самокатчиков выросло более чем на 40% – Опендатабот В 2024 году было зафиксировано 71 правонарушение с участием водителей электросамокатов. В этом году уже 17.

По его словам, вопрос безопасности стал особенно острым после ряда инцидентов в городе. В прошлом году трое детей получили тяжелые травмы в результате ДТП с участием электросамокатов и впоследствии стали посмертными донорами. Кроме того, только за последние три месяца в медицинские учреждения Львова госпитализировали более 100 детей, пострадавших из-за электросамокатов.

«Для меня это достаточная причина, чтобы перестать делать вид, что проблемы не существует. Сегодня на заседании исполкома рассмотрели предложения, которые должны сделать пользование электросамокатами во Львове более безопасным», – отметил Садовый.

С 1 июля городской совет Львова предлагает ввести такие изменения:

операторы проката должны будут обязательно проверять возраст пользователей. Пользоваться электросамокатами разрешат только с 16 лет;

определить зоны повышенной опасности, где максимальная скорость движения будет ограничена до 15 км/ч;

ввести обязательное использование защитных шлемов для всех пользователей;

запретить оставлять прокатные электросамокаты вне специально определенных мест для парковки.

В мэрии подчеркивают, что полный запрет проката сейчас невозможен из-за отсутствия соответствующих полномочий у города. Поэтому акцент делают на усилении контроля, локальных ограничениях скорости и инициировании изменений в государственное законодательство.

Напомним, в мае в Хмельницком городские власти запретили движение электросамокатов в пешеходных зонах парков и ряда общественных пространств. Решение приняли после трагического инцидента, в результате которого погиб ребенок.

Ранее сообщалось, что проблема безопасности на дорогах из-за использования электросамокатов становится все более острой, ведь количество правонарушений со стороны самокатчиков выросло более чем на 40%.

В частности, недавно под Киевом автомобиль столкнулся с электросамокатом, на котором ехали двое детей. В результате того жуткого ДТП один мальчик погиб на месте, а другой ребенок получил многочисленные травмы.

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