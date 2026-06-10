Убийство Ирины Заруцкой: дело временно отложили из-за недееспособности подозреваемого

Дело об убийстве украинки Ирины Заруцкой в США временно отложили из-за признания психической недееспособности обвиняемого Декарлоса Брауна, который «не пригоден» для участия в федеральном судебном процессе.

Об этом сообщает CNN.

9 сентября 2025, 16:38 За время большой войны за границей убили по меньшей мере 19 украинских граждан За три с половиной года российского вторжения произошел ряд громких убийств граждан Украины за границей. Чаще всего инциденты происходили в Германии, реже – в Польше, единичные случаи в США, Бельгии, Франции. Подробнее – на инфографике.

По данным СМИ, федеральный эксперт в Чикаго после психиатрической экспертизы пришел к выводу, что на данный момент подозреваемый является недееспособным и не может полноценно понимать ход судебного процесса и помогать собственной защите.

Судья постановил направить Брауна в специализированное федеральное учреждение для лечения.

Как отмечается, подозреваемого переведут в медицинское учреждение, где он будет проходить лечение для восстановления процессуальной дееспособности в течение около четырех месяцев.

В то же время, Браун будет оставаться под стражей. Прокурор Западного округа штата Северная Каролина Расс Фергюсон уточнил, что решение не означает освобождения подозреваемого и он «все это время он будет находиться под стражей».

Согласно словам адвокатов Брауна, этот период позволит специалистам определить, может ли Браун стать компетентным для дальнейшего рассмотрения федерального уголовного дела.

При этом прокурор Фергюсон подчеркнул, что заключение эксперта о возможности восстановления дееспособности подсудимого является положительным и в таком случае судебное разбирательство будет продолжено.

«Врач, проводивший экспертизу, пришел к выводу, что прогноз восстановления очень благоприятный. Поэтому я считаю, что прогноз хороший и мы увидим его на скамье подсудимых», – добавил окружной прокурор.

Напомним, в апреле стало известно, что Декарлоса Брауна признали психически недееспособным принимать участие в судебном процессе.

Как известно, убийство произошло 22 августа 2025 года в вагоне метро, где мужчина напал на 23-летнюю украинку Ирину Заруцкую и нанес ей смертельные удары ножом.

Стоит отметить, что подозреваемому в убийстве украинки в Северной Каролине грозит смертная казнь. В частности, на этом приговоре настаивал и президент США Дональд Трамп.

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