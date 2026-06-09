ВАКС в очередной раз продлил арест гендиректора Павлоградского химзавода

Высший антикоррупционный суд продлил до 1 августа срок содержания под стражей генерального директора государственного предприятия «Павлоградский химический завод» Леонида Шимана и оставил без изменений размер залога в 21,63 млн грн в рамках уголовного производства о завладении 102,45 млн грн.

Такое решение 3 июня принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, антикоррупционный суд продлил арест Шимана еще на два месяца и оставил ему без изменений залог в 21,63 млн грн. В связи с приближением даты завершения ареста детектив Национального антикоррупционного бюро вновь просил продлить содержание под стражей на два месяца.

«Ходатайство удовлетворить. Продлить срок действия меры пресечения, примененный к подозреваемому (Шиману – ред.), в виде содержания под стражей в учреждении для предварительного заключения на 60 дней, то есть до 1 августа 2026 года включительно, но в рамках срока досудебного расследования. Определить подозреваемому залог в сумме 21 632 000 млн грн», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП вручили новое подозрение гендиректору ПХЗ Леониду Шиману, руководителю фирмы «Совет 2007» Игорю Хохлову и бывшему коммерческому директору ПХВ Валерию Кириллову в завладении 102,45 млн грн. По мнению следствия, указанные лица в 2022 году завладели указанными средствами на выполнении контракта по поставке комплектов крышек и кювет, стоимость которых составляла всего 63,17 млн ​​грн, а ПХЗ перечислила ООО «Рада 2007» 165,63 млн грн.

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