Агентство Ланет CLICK вошло в ТОП-10 SEO-компаний Украины по версии IT Рейтинг UA

Общество
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Агентство интернет-маркетинга Ланет CLICK заняло десятое место среди лидеров этой же отрасли.
фото Ланет CLICK

Промо По результатам ежегодного исследования украинского digital-рынка, проведенного платформой IT Рейтинг UA, определены агентства, занимающие лидирующие позиции в сфере SEO-продвижения. Агентство интернет-маркетинга Ланет CLICK заняло 10-е место среди сильнейших игроков отрасли, что подтверждает его стабильные позиции и развитие в сфере поискового продвижения. Обнародование результатов аналитики стало важным этапом для рынка digital-услуг, поскольку позволяет оценить реальный уровень экспертизы агентств.

Результаты IT Рейтинг UA

Платформа IT Рейтинг UA традиционно публикует исследования, охватывающие анализ ключевых игроков digital-рынка Украины и позволяющие оценить динамику развития SEO-отрасли. В результате этих обзоров создается рейтинг SEO-компаний Украины, который формирует общее представление о конкурентности рынка и уровне профессионализма агентств.

Независимый рейтинг компаний основан на открытых данных, кейсах и результатах работы с клиентами. Позиция в рейтинге является показателем рыночного признания, что свидетельствует о доверии бизнеса к SEO-услугам определенного агентства и стабильности его позиций.

Как формируется рейтинг SEO-компаний

Экспертная оценка агентств основана на комплексном анализе их деятельности в сфере поискового маркетинга. При оценке по методологии IT Рейтинга UA учитываются качество реализованных SEO-стратегий и их эффективность. Формирование рейтинга основано на следующих критериях:

  1. Опыт работы и реализованные SEO-проекты.
  2. Количество и качество подтвержденных кейсов.
  3. Уровень технической экспертизы команды.
  4. Результаты роста органического трафика.
  5. Качество работы с клиентами и долгосрочное сотрудничество.

Экспертиза и SEO-услуги компании

Одним из лучших игроков в сегменте SEO-продвижения сайтов под ключ является компания Ланет CLICK, которая выполняет полный цикл работ. Команда реализует комплексные подходы к SEO и digital-маркетингу, фокусируясь на практических бизнес-результатах клиентов.

Основные направления работы Ланет CLICK в сфере SEO включают:

  • техническую SEO-оптимизацию сайтов;
  • аудит и исправление SEO-ошибок;
  • SEO-продвижение сайтов интернет-магазинов;
  • локальное SEO и работу с Google Maps;
  • оптимизацию контента и аналитику.

О компании Ланет CLICK

Начиная с 2018 года, Ланет CLICK функционирует как digital-агентство, работающее над украинскими и международными проектами. Специалисты компании занимаются комплексным развитием бизнесов, охватывая SEO-оптимизацию сайтов с адаптацией стратегий под современные требования AI-поиска и LLM-моделей, а также SMM, контекстную и таргетированную рекламу. В отраслевой среде компанию относят к числу лучших SEO-компаний благодаря ее стабильной эффективности и системной работе над развитием проектов.

Как современное SEO-агентство Украины, Ланет CLICK сочетает аналитику, технологии и маркетинговую стратегию, адаптируя решения к потребностям компаний разного масштаба.

Чтобы получить SEO-стратегию, которая будет способствовать росту вашего бизнеса, вы можете обратиться по адресу [email protected] или воспользоваться контактной информацией на сайте.

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Украина Рейтинг Маркетинг
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